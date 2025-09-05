sexta-feira, 5 setembro 2025
Cine Show Volta Redonda recebe estreia de “Invocação do Mal 4” com recorde de público

Sessões extras já estão sendo abertas na cidade para atender à alta demanda do terror mais aguardado do ano

Por Emiliano Macedo

O Cine Show de Volta Redonda foi palco de uma das estreias mais aguardadas de 2025: Invocação do Mal 4: O Último Ritual. O longa, que encerra a famosa franquia de terror estrelada por Vera Farmiga e Patrick Wilson, já chegou batendo recordes de pré-venda em todo o Brasil e vem mobilizando fãs da região com sessões lotadas.

Devido à grande procura, o cinema abriu horários extras para garantir que ninguém fique de fora dessa experiência sombria e eletrizante. Inspirado em casos reais, o capítulo final da saga promete entregar uma dose intensa de suspense, revelações arrepiantes e o desfecho da história de Lorraine e Ed Warren.


Além do terror que promete dominar o fim de semana, o Cine Show Volta Redonda traz uma programação variada para todos os gostos. Entre os destaques estão a animação Super Wings em Velocidade Máxima, a comédia nacional O Rei da Feira, o suspense Desenhos, o épico O Retorno com Ralph Fiennes e Juliette Binoche, além do drama fantástico A Vida de Chuck, estrelado por Tom Hiddleston.

O público de Volta Redonda também poderá conferir grandes produções de ação e suspense como Caçadores do Fim do Mundo, Ladrões, a releitura dramática Os Roses: Até Que a Morte os Separe, o terror psicológico Rosário, e a sequência animada Os Caras Malvados 2.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.cineshow.com.br, pelo aplicativo da Rede Cine Show (iOS e Android) ou diretamente nos totens de autoatendimento do cinema.

