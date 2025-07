Comunicação visual e envelopamento transformam marcas e cidades

A comunicação visual, antes restrita à publicidade estáica e sinalização comercial, ganhou nos últimos anos novos contornos com a evolução da produção gráfica e, principalmente, com o avanço das técnicas de envelopamento. Mais do que uma solução estética, o envelopamento tornou-se uma estratégia de impacto para marcas que buscam presença visual marcante e ambientes personalizados. Do design de frotas à ambientação de espaços comerciais, a prática se consolidou como peça-chave no reposicionamento de negócios e na revitalização urbana.

De acordo com a IBOPE Inteligência, empresas que investem em comunicação visual aumentam em média 30% sua percepção de marca em pontos de contato físico com o cliente. Já dados da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) apontam que o setor movimentou mais de R$ 46 bilhões em 2023, com crescimento significativo na demanda por soluções de impressão digital e acabamentos personalizados.

Nesse cenário de expansão, nomes como o de Ricardo Angueira se destacam pela contribuição técnica e visão estratégica. Especialista em comunicação visual e envelopamento com reconhecimento nacional, Angueira é referência por sua atuação inovadora na criação de experiências visuais integradas. Atuando há mais de 15 anos no setor, ele tem conduzido projetos de alto impacto para empresas, órgãos públicos e eventos de grande porte.

“O envelopamento vai muito além da estética. Ele é uma ferramenta de identidade. Seja em um carro de frota, uma fachada ou até mesmo no interior de uma loja, é possível comunicar os valores da marca e transformar a relação do público com o espaço”, explica Ricardo Angueira, convidado como especialista para esta matéria.

Com sede em São Paulo e atuação em todo o território nacional, Angueira também se destaca pela formação de novos profissionais, promovendo treinamentos técnicos e incentivando a qualificação de mão de obra em um mercado que demanda cada vez mais precisão e criatividade. Seu compromisso com a excelência técnica e a inovação estética posiciona sua marca como uma das mais respeitadas do setor.

A popularização do envelopamento tem alcançado não apenas o setor corporativo, mas também projetos residenciais e iniciativas urbanas. Em cidades como São Paulo, Recife e Curitiba, iniciativas de arte urbana e revitalização de mobiliário público por meio do envelopamento têm sido usadas como forma de engajamento comunitário e valorização de espaços coletivos.

Ricardo vê com otimismo essa abertura do mercado para novas aplicações:

“Há uma democratização da linguagem visual. Hoje conseguimos entregar soluções acessíveis para pequenos negócios e projetos artísticos, mantendo padrão profissional e durabilidade”, afirma.

Especialistas apontam que o avanço tecnológico das impressoras de grande formato, os novos materiais de vinil e o aumento na procura por soluções sustentáveis, como tintas ecologicamente corretas, também têm impulsionado o crescimento do setor.

A comunicação visual segue, assim, se consolidando como uma linguagem estratégica de diferenciação e conexão, capaz de transformar o olhar sobre uma marca, um ambiente e até uma cidade. E profissionais como Ricardo Angueira mostram que, por trás da imagem que se vê, há uma indústria pulsante, técnica e cada vez mais criativa.

Por Emiliano Macedo – Jornalista