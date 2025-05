Daniela Serafim, especialista em melasma, revoluciona o tratamento no Sul Fluminense com método exclusivo; confira!

Por Emiliano Macedo

Em meio ao aumento de casos de melasma no Brasil e no mundo, a especialista Daniela de Souza Serafim, de Volta Redonda, tem se destacado com um método inovador que está transformando a vida de quem luta há anos contra a hiperpigmentação da pele.

Com oito anos de atuação e formação em andamento em Biomedicina, Daniela criou o exclusivo “Mellan Care Pro”, um protocolo baseado em ciência, cuidado e personalização.

Ao contrário dos tratamentos convencionais, que utilizam ácidos agressivos e oferecem riscos de efeito rebote, o método desenvolvido por Daniela prioriza dermocosméticos veganos e peelings orgânicos, que tratam a pele sem agredir.

“Nosso protocolo é livre de ácidos, o que garante segurança e eficácia até para os casos mais resistentes”, explica a especialista.

Além do atendimento em sua clínica, Daniela envia tratamentos personalizados para todo o Brasil e também para países como Estados Unidos, Itália, Irlanda e Portugal. “Mais de 70% das pacientes chegam por indicação. Isso mostra que o método tem transformado vidas”, afirma.

Seu público é majoritariamente feminino, entre 25 e 45 anos, e grande parte apresenta melasma misto, uma combinação das formas epidérmica e dérmica. Para ampliar os resultados e tratar de forma completa, Daniela conta com a parceria do médico nutrólogo Dr. Diego Netto, que atua na parte integrativa do protocolo, cuidando da saúde interna dos pacientes com base em exames laboratoriais.

A clínica, que já é referência no Sul Fluminense, tem como missão oferecer um tratamento eficaz, seguro e humanizado.

“O melasma não tem cura, mas quando olhamos com profundidade e tratado de forma individualizada, os resultados são maravilhosos. E é isso que fazemos aqui todos os dias”, finaliza Daniela Serafim.