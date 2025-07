Diário dos Famosos

“TÁ QUENTE”

Anitta revelou em uma live que está iniciando a transição capilar após 17 anos alisando os cabelos, surpreendendo fãs ao dizer que deseja retomar sua textura natural. A cantora, que já admitiu mudanças no corpo e rosto, afirmou que agora quer deixar os fios voltarem ao seu estado original, destacando que essa decisão faz parte de uma transformação mais ampla em sua vida. O processo, que consiste em abandonar químicas alisantes para permitir o crescimento do cabelo natural, é também um ato de autoestima e aceitação. Especialistas alertam que a transição pode levar até três anos e requer cuidados específicos, como hidratações, uso de finalizadores e paciência.

Regina Duarte revelou que viveu uma paixão platônica por José Mayer durante as gravações da novela História de Amor (1995), atualmente reprisada pelo ‘Vale a Pena Ver de Novo’. Em entrevista ao podcast ‘PodCatia,’, a atriz contou que a admiração silenciosa surgiu nos bastidores, mas que a relação entre os dois sempre foi pautada pelo respeito e profissionalismo. “Sim, platônico mesmo. E ele nem sabe disso. Deve estar sabendo agora”, brincou. Longe da TV desde ‘Tempo de Amar’ (2017), Regina também afirmou que só voltaria a atuar se fosse em uma obra de Manoel Carlos: “Com Maneco eu faria qualquer coisa”.

Imagens de nudez frontal de Aaron Taylor-Johnson voltaram a repercutir nas redes sociais após a circulação de declarações antigas em que o ator afirma nunca ter usado próteses em cenas do tipo. A fala, feita na época do lançamento de ‘A Million Little Pieces’, em que aparece completamente nu em uma cena no chuveiro, reacendeu o interesse dos fãs, que elogiaram sua coragem e comentaram sobre seu físico nas redes, especialmente no X (antigo Twitter). Discreto fora das telas, Aaron justificou a escolha artística como parte da vulnerabilidade exigida pelo papel e segue sendo elogiado pela postura sincera e sem tabus diante da exposição.

FLOPOU!

♠️ O empresário Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV!, foi duramente criticado após publicar no X (antigo Twitter) comentários considerados racistas ao associar um assalto sofrido pelo enteado à “aparência africana” do suposto autor. Após a repercussão, ele apagou o post, mas voltou a ironizar as críticas. O humorista Paulo Vieira reagiu com indignação e questionou o fato de alguém com esse tipo de pensamento comandar uma concessão pública de TV. Já Giovanna Ewbank também condenou a fala e lembrou que racismo é crime, reforçando que apagar o tweet não apaga sua gravidade.

♠️ Pablo Marçal negou ter tentado barrar a exibição do programa No Alvo, cuja estreia foi marcada por suspense e alfinetadas no SBT, mas admitiu que o “climão” ajudou a inflar a audiência. Inelegível e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o coach disse que tudo não passou de um teatrinho e comemorou o buzz: “Ajudar a emissora a conquistar o segundo lugar foi uma alegria.” Nos bastidores, Ratinho botou lenha na fogueira ao ironizar a direção do canal ao vivo. No fim, o episódio com Marçal foi exibido normalmente e superou a Record no Ibope, com 4,1 pontos na Grande SP.

♠️ A crise de imagem da marca WePink se intensificou após a influenciadora Karen Bachini relatar reações adversas, incluindo problemas na visão, causadas por um produto da empresa e afirmar que outra consumidora teria sofrido perda parcial da visão. Em vez de responder com cautela, Virginia Fonseca e sua sócia Samara Pink ironizaram as denúncias em uma live, sugerindo que Karen buscava autopromoção, o que gerou forte repercussão negativa nas redes sociais. A situação se agravou quando Karen revelou ter recebido uma notificação extrajudicial da marca exigindo a retirada do vídeo e uma retratação pública, sob ameaça de processo, o que ela classificou como tentativa de intimidação. Até o momento, a WePink não apresentou laudos nem esclareceu se houve recolhimento do lote citado.

DESTAQUES DA SEMANA:

MC Mirella se pronunciou nas redes sociais após ser criticada pelo look usado no casamento de Hillary e Buzeira. Alvo de comentários negativos, a cantora e criadora de conteúdo adulto explicou que o figurino fazia parte de uma gravação de clipe durante a festa e rebateu acusações de ter sido desrespeitosa. “Sei exatamente o meu lugar. Tenho postura, classe e jamais ofuscaria uma noiva”, afirmou. Mirella ainda criticou o preconceito contra seu trabalho: “Vender conteúdo adulto não define meu caráter, nem está ligado à falta de ética. Sou uma mulher inteligente, respeitosa e muito bem colocada”.

Ex-BBB Juninho, conhecido por sua participação no BBB24, revelou em entrevista à revista ‘Quem’ que tem apostado em fetiches ousados para produzir conteúdo adulto, incluindo um ménage a trois, realizado como parte de um desafio. Atuando há quase um ano nas plataformas, o motoboy e influenciador disse que não vê problema em gravar com diferentes parceiros, desde que haja sintonia, e destacou que sua vida pessoal é separada do trabalho: “Tenho minhas preferências, mas vendo um serviço e quero agradar meus clientes”.

Rafa Kalimann encantou os seguidores na última quarta-feira (16) ao exibir o barrigão de gravidez em um vídeo ao lado do cantor Nattan, usando um biquíni vermelho e comentando: “A sobrinha de vocês tá crescendo rápido demais”. O casal, que anunciou a primeira gestação em junho de 2025, já revelou o nome da filha, Zuza, em homenagem à avó de Nattan e tem compartilhado nas redes sociais momentos marcantes dessa nova fase, para alegria dos fãs.