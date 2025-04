Do pudim à vitrine dos sonhos: a confeiteira que trocou o mundo corporativo pelo sabor da memória

Por Emiliano Macedo

Fabiana Molinario, a Bia, largou uma carreira de 20 anos para empreender na confeitaria afetiva. Hoje, sua loja Bia Dolce — Sabor dos Sonhos é referência no Sul Fluminense

Era para ser apenas mais uma festa de família. Mas, naquele dia, um simples pudim sobre a mesa mudou tudo. Fabiana Molinario — ou simplesmente Bia, como é carinhosamente conhecida — sentiu um chamado. Sem saber fazer doces, sem formação na área, mas com o coração cheio de vontade, ela deu início a uma jornada doce, ousada e inspiradora.

Hoje, seis anos depois, a ex-executiva que atuou por duas décadas no mundo corporativo comemora o sucesso da Bia Dolce — Sabor dos Sonhos, loja inaugurada em janeiro de 2025, em Barra Mansa (RJ). Mais do que uma confeitaria, o espaço é um convite ao afeto. “Aqui, cada doce carrega memórias. Quero que as pessoas sintam o cheiro da casa da avó, o gostinho do bolo da mãe, com um toque moderno e artesanal”, define.

*Da planilha ao ponto do brigadeiro*

Formada em Processamento de Dados e pós-graduada em Finanças, Bia tinha uma carreira sólida e estável, mas não se sentia realizada. “Algo gritava dentro de mim. Eu precisava recomeçar”, conta. Foi então que aquele pudim despertou uma paixão adormecida — mesmo que, até então, ela mal soubesse cozinhar.

Com coragem, fé e o apoio da mãe, começou a fazer pudins para vender. “No início, vendíamos dez por dia. Quando fiz o bolo de aniversário da minha filha, percebi que algo em mim tinha mudado. Nascia ali uma confeiteira.”

*Do lar para o mundo*

Durante cinco anos, Bia produziu doces em casa, conciliando a rotina com a família e os estudos na confeitaria. O negócio cresceu, a cozinha ficou pequena, e o sonho de abrir uma loja virou meta. Com planejamento e dedicação, o espaço físico se tornou realidade no início de 2025 — e rapidamente conquistou o público.

O nome Bia Dolce (pronuncia-se Bia Dolti) é uma homenagem à sua origem italiana. O conceito é o da confeitaria afetiva: receitas feitas com carinho, sem industrialização, com sabor de memória e apresentação impecável.

*Os queridinhos da vitrine*

Entre os campeões de venda da loja estão a torta cookie, o cheesecake, a torta brownie e os cafés artesanais. Os produtos encantam pela beleza, mas é o sabor que fideliza. “As pessoas podem vir pela curiosidade, mas voltam pela experiência”, afirma.

Com a proximidade da Páscoa, a loja preparou uma linha especial de ovos de colher — brownie, cookie e pistache, o queridinho da vez. A procura, segundo Bia, já é intensa.

*Sucesso que ultrapassa fronteiras*

O público da Bia Dolce é amplo e diverso, formado por homens e mulheres entre 15 e 55 anos que buscam qualidade e afeto em forma de doce. Embora esteja localizada em Barra Mansa, a loja já recebe clientes de Volta Redonda, Quatis, Porto Real e Resende — incluindo políticos, empresários e advogados.

As redes sociais, especialmente o Instagram (@biadolce.oficial), têm papel essencial na divulgação. O boca a boca também é forte: quem prova, indica.

*Recomeço com sabor de propósito*

Bia define sua trajetória como uma jornada de transformação. “Deixei um mundo estável para empreender no desconhecido. Foi difícil, mas reencontrei o propósito. Cada doce que faço carrega uma parte da minha história — e da história de quem o saboreia.”

A meta agora é crescer, expandir o cardápio e levar o Sabor dos Sonhos para cada cantinho da cidade — e, em breve, para outras regiões. Porque, como ela mesma diz, “a doçura da memória é um convite que ninguém resiste.”