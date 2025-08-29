sexta-feira, 29 agosto 2025
“Família Addams – Quase um Musical” celebra 19 anos da Arte in Foco no Gacemss

Espetáculo marca a volta ao palco em Volta Redonda e inicia turnê pelo interior do RJ e SP

Por Emiliano Macedo

O Teatro Gacemss, em Volta Redonda, recebe no dia 6 de setembro, às 20h, a apresentação do espetáculo Família Addams – Quase um Musical. A montagem celebra os 19 anos da Casa de Cultura Arte in Foco e marca o retorno da escola ao palco da tradicional casa de espetáculos da cidade.

Desde a estreia em maio, a peça tem conquistado o público com humor irreverente, estética gótica e uma narrativa que mistura absurdos e temas universais como amor, aceitação e identidade. Após as sessões no Gacemss, a produção segue em turnê pelo interior do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A trama gira em torno de Wandinha Addams, que se apaixona por Lucas, um jovem de família tradicional. Ao apresentá-lo à excêntrica família Addams, situações caóticas, hilárias e inesperadas surgem, revelando conflitos familiares, choques culturais e reflexões sobre autenticidade.

 

Foto: Divulgação

A direção é de Marcelo Soares, com elenco formado por Aloízio Moreira, Bruna Almeida, Demétrio Santos, Lara Sá, Lucas Corrêa, Lucas Fernandes, Marcel Henrique, Pedro Paredes, Samile Tavares e Victor Luna. O espetáculo ainda conta com coreografias de Willian Carvalho, preparação vocal de Ana Paula Pereira e Christiane Chiesse, figurinos de Matheus Fernandes e Bruno Rodrigues, além de maquiagem de Ana Beatriz Vieira.

Os ingressos estão disponíveis na secretaria do Gacemss e pelo site ingressodigital.com. Os valores variam entre R$ 28 e R$ 70, com opções de meia-entrada e modalidade solidária. A classificação indicativa é de 12 anos.

Família Addams – Quase um Musical promete uma noite de diversão inteligente e envolvente, em um retorno vibrante aos palcos de Volta Redonda.

DIÁRIO DOS FAMOSOS

