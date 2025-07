“Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado” é sucesso em Volta Redonda

Por Emiliano Macedo

O terror nostálgico está de volta às telonas e, ao que tudo indica, com força total. O novo capítulo de Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado tem arrastado multidões ao Cine Show de Volta Redonda, com sessões lotadas desde a reinauguração do espaço na última sexta-feira (18).

A produção de 2025 revisita o clássico de 1997 com novos personagens, um clima moderno e o retorno dos atores Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. aos papéis de Julie James e Ray Bronson.

Dirigido por Jennifer Kaytin Robinson (Justiceiras), o longa não é um remake, mas sim uma continuação direta do original, ignorando os demais filmes da franquia. A proposta é criar uma nova linha do tempo e apresentar uma geração inédita de vítimas que, assim como no primeiro filme, esconde um segredo sombrio após um acidente fatal.



A trama segue cinco jovens da pequena cidade de Southport, que fazem um pacto de silêncio após se envolverem em um atropelamento. Um ano depois, o passado ressurge em forma de terror: uma figura encapuzada, armada com um gancho, passa a persegui-los. Desesperados, eles recorrem aos únicos que sobreviveram ao massacre original.

Misturando rostos novos e veteranos, o filme aposta em uma linguagem mais atual, com personagens femininas menos estereotipadas e cenas repletas de tensão, pistas falsas e uma surpreendente cena pós-créditos. O roteiro explora a culpa, a paranoia e a dificuldade de esconder segredos em tempos digitais, tudo isso embalado por uma trilha sonora que mescla hits dos anos 90 com faixas inéditas.



A estreia movimentou o Cine Show, que foi reinaugurado com cinco salas modernas, tecnologia de ponta e ingressos promocionais a partir de R$ 13 durante a “Promo de Férias”, válida até 6 de agosto.

A nova Sala GOLD, com poltronas reclináveis e ambiente VIP, também tem atraído o público.

Além do sucesso de Eu Sei o Que Vocês Fizeram, outros filmes em cartaz são Smurfs, Lilo & Stitch, Jurassic World: O Recomeço, Superman (2025) e F1 – O Filme. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria, nos totens ou online.