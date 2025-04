Jovens talentos brasileiros são contratados por gravadora e se preparam para apresentação no teatro da Walt Disney

Residentes em Orlando, Flórida, os irmãos Larissa e Guilherme Cirino, de apenas 13 e 12 anos, acabam de dar um passo significativo em suas carreiras musicais. Naturais do Brasil, os jovens músicos foram contratados pela gravadora cristã Hope Music e já se preparam para o lançamento do primeiro single oficial da carreira.

A canção, intitulada “Naquele Que Me Fortalece”, é inspirada em Filipenses 4:13 e marca a estreia dos irmãos no cenário musical profissional.

Paralelamente ao lançamento, os irmãos também se preparam para uma apresentação especial no renomado Dr. Phillips Center for the Performing Arts — teatro vinculado à Walt Disney World, em Orlando. Esta não será a primeira vez de Larissa e Guilherme no palco do prestigiado teatro, o que demonstra a experiência e o comprometimento artístico dos jovens adoradores.

Alunos de uma das mais respeitadas escolas de artes da região, Larissa e Guilherme estudam piano, violão e canto, desenvolvendo um repertório musical consistente. Apesar da pouca idade, os irmãos acumulam experiências relevantes, como a participação em volumes em inglês do projeto infantil 3 Palavrinhas, apresentações em casamentos e eventos comunitários, além de integrarem o ministério de louvor da igreja local.

O convite para integrar o casting da Hope Music surgiu após uma imersão vocal realizada em 2024, onde conheceram Wesley Moreira, CEO da gravadora. Desde então, os irmãos vêm se preparando para esse novo capítulo, que promete consolidar ainda mais seus nomes no meio musical cristão.