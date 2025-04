Liderança, visão e estratégia: Como Mauro Tenente revoluciona o empreendedorismo militar

Oficial do Exército Brasileiro, empreendedor e autor, Mauro Tenente une inovação tecnológica, visão estratégica e impacto social em uma trajetória de sucesso internacional.

Em um mundo cada vez mais dinâmico e exigente por soluções que combinem praticidade, eficiência e responsabilidade social, o nome de Mauro Tenente se destaca como sinônimo de liderança visionária e inovação no empreendedorismo militar. Oficial condecorado do Exército Brasileiro e empresário de sucesso, ele construiu uma carreira sólida ao aliar tecnologia de ponta a um olhar atento às reais necessidades da sociedade.

À frente de marcas como FortFy, SoundFy e HomeFy, Mauro desenvolve soluções voltadas à segurança, conforto e conectividade — elementos essenciais para a qualidade de vida contemporânea. Seus produtos são pensados para proteger pessoas, patrimônios e ambientes, sempre com foco em prevenção, confiança e bem-estar coletivo.

Sua trajetória acadêmica é marcada pela excelência: é pós-graduado em Negócios Internacionais e Comércio Exterior, além de possuir um MBA em Planejamento Empresarial — formações que fortalecem sua capacidade estratégica e seu olhar global sobre os negócios.

Reconhecido nacionalmente, Mauro Tenente é Oficial e condecorado do Exército Brasileiro, tendo sido agraciado com importantes medalhas e honrarias, como a Medalha Verde Oliva Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à Pátria, a Cruz Mérito Empreendedor e homenagens da Casa de Honrarias de Brasília – Congresso Nacional. Essas distinções refletem não apenas sua dedicação militar, mas também seu impacto como empreendedor comprometido com o fortalecimento da segurança e do desenvolvimento nacional.

Mauro é também membro da exclusiva Academia Brasileira Teológica de Letras, instituição que reúne personalidades de grande relevância acadêmica, cultural e social do Brasil. A seleção criteriosa de seus membros confere à Academia um prestígio particular, reservado àqueles que, com sua trajetória, demonstram excelência e contribuição significativa para a sociedade.

Além de sua atuação empresarial e institucional, Mauro Tenente é autor do livro A Ética Cristã e o Espírito Empreendedor, obra que reflete seu compromisso com a integração entre valores éticos, responsabilidade social e sucesso nos negócios.

Versátil e estrategista, Mauro atua em setores que demandam alto grau de responsabilidade, como segurança residencial, empresarial e militar. Sua capacidade de adaptação e escuta ativa do mercado são pilares que sustentam seu diferencial como empreendedor militar.

A presença de Mauro em eventos internacionais, como o Florida Gun Shows, nos Estados Unidos, comprova a relevância global de suas criações. Suas propostas têm conquistado públicos exigentes ao redor do mundo, evidenciando que seu trabalho ultrapassa fronteiras e dialoga com diferentes culturas.

Mais do que resultados financeiros, sua atuação deixa um legado: o de um empreendedor que entende o papel transformador dos negócios na sociedade. Para Mauro Tenente, empreender é gerar impacto positivo, promover segurança, fomentar o desenvolvimento e inspirar novas gerações de líderes brasileiros no cenário global.