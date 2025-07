Melhores do Ano: Fábio Soares é homenageado com ‘Medalha Orgulho de VR’

Por Emiliano Macedo

O colunista social Fábio Soares foi um dos homenageados na cerimônia do prêmio Melhores do Ano, promovido pela página VR Fact, que celebrou seus 15 anos de atuação.

Em reconhecimento à sua trajetória de 15 anos no colunismo social no Sul Fluminense, Fábio recebeu a Medalha Orgulho de VR, emocionando o público presente com um discurso de gratidão.

Com colunas publicadas em veículos como Diário do Vale e A Voz da Cidade, Fábio Soares se tornou referência por dar visibilidade a eventos sociais, talentos culturais e personalidades da região, conquistando grande repercussão também nas redes sociais.

“Me senti lisonjeado por receber essa medalha das mãos do querido Ton Teixeira, que vem também ao longo desses anos destacando profissionais da região! É uma iniciativa incrível pra poder incentivar todos nós a continuar a luta diária”, declarou Fábio.

O prêmio foi organizado por Ton Teixeira e realizado na Igreja Verbo da Vida, em Volta Redonda. Além de Fábio, influenciadores, empresários e outros nomes de destaque na cidade também foram reconhecidos pela contribuição à comunidade.