Parrilla 252: sabor, ambiente acolhedor e diversão para toda a família em Volta Redonda

Por Emiliano Macedo

Localizado na Rua Dezenove-A, nº 252, no bairro Bela Vista, em Volta Redonda, o Restaurante Parrilla tem se destacado como uma excelente opção tanto para o almoço quanto para o jantar.

Com um cardápio que vai além das tradicionais carnes da parrilla, o local oferece pratos como filé à parmegiana, risotos, petiscos variados e a irresistível batata com queijo e bacon, uma pedida imperdível para os apreciadores de boa gastronomia.

O ambiente é um dos grandes atrativos: agradável, com música ao vivo e atendimento de primeira, ideal para encontros em família ou momentos de descontração entre amigos. Pensando nos pequenos, o Parrilla conta ainda com um espaço kids, garantindo diversão para as crianças enquanto os adultos aproveitam a experiência gastronômica com tranquilidade.

A carta de bebidas e drinks variados completa a experiência, tornando o restaurante um ponto de encontro completo para diferentes ocasiões. Para saber mais e acompanhar as novidades, basta seguir o perfil oficial no Instagram: @parrilla.252.