Regina Vilarinhos lança “Invasões” em edição especial do ‘Noites de Autógrafos’

Por Emiliano Macedo

O tradicional evento Noites de Autógrafos, que está em sua quinta temporada, prepara uma surpresa para seu público: pela primeira vez, a edição acontecerá à tarde. No próximo sábado, 12 de abril, a partir das 15h30min, a Livraria Diadorim, no Pontual Shopping, em Volta Redonda, será palco do lançamento do livro Invasões, da renomada poeta Regina Vilarinhos.

Conhecida nas feiras literárias e movimentos culturais do Sul Fluminense e além, Regina traz à tona uma coletânea poética construída ao longo de trinta anos. Muitos dos textos, até então guardados a sete chaves, agora ganham vida impressa. “Tem muito de mim. E também das histórias e sentimentos que as pessoas partilharam comigo, durante essa trajetória”, revela a autora. “Invasões traz a minha narrativa dos meus sentimentos. Não tem uma ordem cronológica, mas a conexão com essas histórias.”

Com ilustrações delicadas e simbólicas da aquarelista Lude Vilarinhos — filha da autora —, o livro conduz o leitor por memórias, emoções e inspirações que atravessam temas como amor, viagens, música e cinema.

“Não é somente viver de inspiração, é sentir, elaborar e experimentar. Tentar e tentar”, diz Regina, que cita como marco de sua decisão de escrever o impacto de um poema lido aos 14 anos, da autora Roseana Murray.

Publicado pela RH Soluções Artísticas, o livro conta com cerca de 110 páginas, impressas em papel pólen, e uma diagramação fluida que conversa com os sentimentos retratados em cada verso. A edição é pensada como um presente — seja para quem aprecia poesia ou para quem busca uma leitura sensível para a mesa de cabeceira.

Invasões está em pré-venda até o dia 10 de abril, com brinde especial: um postal com arte exclusiva para os compradores antecipados. Interessados podem entrar em contato pelas redes sociais da autora: @reginavilarinhos.