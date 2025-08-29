Ricardo Monnerat Celes é homenageado e celebra legado do Cine Show

Por Emiliano Macedo

Ricardo Monnerat Celes, sócio-presidente do grupo Cine Show, recebeu a Medalha Getúlio Vargas do Mérito Legislativo de Volta Redonda, uma das mais importantes honrarias concedidas pela cidade. O reconhecimento celebra não apenas a trajetória pessoal de Ricardo, mas também o impacto cultural e social da rede de cinemas que ele comanda.



Fundado em novembro de 1995, no Sider Shopping de Volta Redonda, o Cine Show nasceu do sonho de levar a magia da sétima arte de volta às cidades do interior, que haviam perdido suas salas de exibição. Com duas modernas salas inauguradas na época, quando os multiplex ainda eram novidade, a rede conquistou rapidamente o público pela qualidade de imagem, programação afinada com os grandes lançamentos e a presença ativa de seus fundadores no dia a dia da operação.

A expansão veio a partir dos anos 2000, levando o cinema novamente a municípios como Resende, Barra Mansa, Teresópolis, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Barra do Piraí e Três Rios. Hoje, o Cine Show conta com 60 salas, 100% digitalizadas, em 15 cidades distribuídas pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, consolidando-se como a maior rede exibidora do Sul Fluminense e da Serra Fluminense.

O ano de 2025 é particularmente especial para Ricardo e sua equipe. Além de celebrar os 30 anos de fundação do Cine Show, a rede também marcou presença com um momento simbólico: a reinauguração da unidade de Volta Redonda, em julho. Localizado no Sider Shopping, o complexo voltou totalmente renovado, com cinco salas modernas, incluindo a primeira sala GOLD da cidade, um espaço VIP com poltronas reclináveis eletricamente, bandejas individuais e ambiente sofisticado.

“Volta Redonda é o berço da nossa história. Receber esta medalha aqui, justamente no ano em que celebramos três décadas de Cine Show e reinauguramos nossa unidade, é motivo de grande emoção”, destacou Ricardo, emocionado durante a cerimônia.

Entre honrarias, novos projetos e o carinho do público, Ricardo Monnerat Celes reforça sua missão: manter vivo o encanto do cinema e ampliar cada vez mais essa experiência cultural por diferentes cidades do Brasil.