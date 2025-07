Vírgula Hub, no Shopping Park Sul, comemora o Dia Nacional do Escritor

Estarão presentes sete membros da Academia Volta-redondense de Letras, levando ao público orientações e esclarecimento sobre como e o que os motiva a escrever e publicar obras literárias.

Os nomes confirmados são Camila Cabral, Elizabeth Carolina, Elyane Lacerdda, Lee Brasil, Regina Vilarinhos, Rodrigo Hallvys e Thalita Wutke, que trabalham em diferentes vertentes literárias, destacando-se em seus próprios nichos.

O evento faz parte do calendário comemorativo pelos vinte anos da Academia Volta-redondense de Letras, que tem feito um trabalho inspirador e exemplar com diversas movimentações e promoções de projetos, articulando escritores, cultura literária e popularizando a língua portuguesa na região sul fluminense, inclusive marcando presença em todas as feiras literárias e bienais ocorridas no estado durante os últimos anos.