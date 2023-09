Diário dos Famosos

“TÁ QUENTE“

Juliette Freire assumiu um romance com o atleta Kaique Cerveny, de 26 anos. A ex-BBB comentou o assunto durante sua participação no ‘Mais Você’, em uma conversa com Ana Maria Braga, Gil do Vigor e Tati Machado.

Na última quarta-feira, dia 13, Xuxa completou 30 anos desde a estreia de seu programa nos Estados Unidos. Essa novidade trouxe muitos desafios para a loira, começando pelo fato de não dominar a língua inglesa na época.

A Record TV autorizou, na última quinta-feira (14), a divulgação dos 18 peões que irão participar de “A Fazenda 15”. O público parece aprovar o novo elenco, restando apenas saber se o reality vai ser um sucesso.

FLOPOU!

♠️ O apresentador Bruno de Luca continua enfrentando as repercussões da polêmica envolvendo o acidente do ator Kayky Brito nas redes sociais. Internautas acusam Bruno de negligenciar o socorro ao amigo no momento do atropelamento.

♠️ Andressa Urach voltou ao centro dos holofotes nesta semana ao mentir sobre o valor do cachê de seus serviços, alegando ser de R$ 15 mil em vez de R$ 3 mil. A notícia viralizou e ganhou destaque na mídia nacional.

♠️ Sônia Abrão detonou Dudu Camargo durante seu programa ao vivo na RedeTV. Em uma entrevista ao portal ‘Meio Norte’, o apresentador deu detalhes sobre um possível envolvimento amoroso entre Sônia e um colega de trabalho, o que a deixou completamente irritada.

VAI BOMBAR!

♠️ O grupo musical de K-Pop Twice acaba de anunciar sua turnê no Brasil em 2024. As apresentações, que inicialmente ocorrerão apenas em São Paulo, estão marcadas para os dias 6 e 7 de fevereiro, no Allianz Parque. Os ingressos já estão disponíveis para venda.

♠️ João Guilherme expressou entusiasmo pelo seu próximo trabalho ao lado de Larissa Manoela e Maisa na terceira temporada de “De Volta aos 15”. Apesar do relacionamento passado com Larissa, o ator compartilhou sua animação nas redes sociais, afirmando que a série continua sendo sua favorita e que a Netflix a tornou ainda melhor com o novo elenco.

♠️ O grupo ‘N Sync vai lançar música nova, como parte da trilha sonora do filme “Trolls 3: Juntos Novamente”, que traz Justin Timberlake como um dos principais dubladores. A faixa se chama “Better Place” e é o primeiro trabalho do ‘N Sync desde 2001. O lançamento está marcado para 29 de setembro.

GALERIA:

Em uma entrevista à revista americana “InStyle”, Anitta comentou sobre sua bissexualidade. A cantora afirmou que, apesar de não ter tido nenhum relacionamento significativo com mulheres, também não conseguiu ultrapassar a marca de 3 meses em romances com homens.

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seus 44,1 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar fotos nas quais aparece nua e coberta de mel. A intenção era promover um perfume, mas a postagem dividiu opiniões entre os internautas, recebendo críticas e elogios.

Iza deixou os fãs empolgados ao exibir suas curvas em uma série de fotos nas quais aparece de biquíni. Na última semana, a cantora foi alvo de comentários maldosos após sua apresentação no ‘The Town’, usando um figurino ajustado. Muitos internautas disseram que a famosa estava fora de forma.

Quer enviar sugestões de pauta?

e-mail: [email protected]

Instagram: @emilianomacedo_

Whatsapp: (24) 988396835