Diario Pet

O frio chegou! Como proteger seu pet?

Uma onda de frio chegou à nossa região. Como ficam nossos pets? Fomos atrás de algumas dicas…

COBERTORES

Deixe sempre à disposição do seu pet cobertores de algodão. Disponha caminhas em lugares estratégicos, longe do frio e dentro de casa. Se o seu bichinho fica na parte de fora da casa, a casinha ou caminha deve ser colocada longe de correntes de ar e de lugares que possam ser atingidos pela chuva.

Fique atento: cobertores molhados prejudicam, e muito, a saúde do animal. Troque-os com frequência e procure aumentar a quantidade de ração no comedouro, pois as calorias a mais darão mais suporte para a manutenção do calor do corpo

APOSTE EM ROUPINHAS

As roupinhas não só deixam os bichinhos bonitinhos, mas também auxiliam na proteção contra o frio. Procure sempre vesti-los à noite, quando as temperaturas caem. É importante se atentar aos tecidos, que podem causar alergia ou problemas de pele. Outro ponto importante a considerar é que animais com pouco ou nenhum pêlo podem ficar com as vestimentas por mais tempo.

BANHO E TOSA

Durante a estação mais fria , é necessário fazer mudanças na rotina de banho e tosa do animal. A água deve ser morna e os animais devem ser secos com secador em temperatura adequada, que não agrida a pele do pet. Para os animais com pêlo muito longo, se recomenda dar banhos mais espaçados.

Não há necessidade de não tosar o seu pet, mas pode-se optar por alternativas de corte. Dê preferência por tosa na tesoura, pois conseguirá deixar o pêlo um pouco maior, permitindo maior proteção térmica.



PASSEIOS

Os passeios diários são sempre saudáveis, mesmo no inverno. Porém, o ideal é procurar os horários mais quentinhos do dia para passear, assim você também estimula o banho de sol! Nenhuma atividade pode substituir o passeio, mas é possível pensar em outras atividades em dias de chuva, como jogos e brinquedos que distraiam o cachorro.



ALIMENTAÇÃO

Do inverno ao verão, é essencial se atentar à alimentação do seu pet. Com auxílio de um veterinário, especialmente no frio, é interessante oferecer uma alimentação mais natural. Algumas frutas, legumes e carnes podem ser inseridos no cardápio. Caso opte por ração, o melhor é escolher as marcas super premium, que possuem todos os nutrientes que os peludos precisam.



Ajudando na segurança

Olha que legal! Policiais do Mato Grosso do Sul (MS) estão combatendo o crime com a ajuda de agentes mais que especiais: são mascotes que foram adotados para ajudar a aliviar a tensão nas delegacias.

O gatinho Borel, a gatinha Nina (foto) e o cachorrinho B.O, ou Stieve para os mais próximos, se dividem entre três delegacias da região: Brasilândia, Coxim e o Pelotão da Polícia Militar.

Além de construir vínculos com os bichinhos, os policiais da Polícia Civil do MS querem ajudar na conscientização e no aumento de denúncias contra maus tratos aos animais.



Olha a Vida aí…

O nosso flagrante desta semana é a “Vida”, uma cadelinha da raça Shitzu, pertencente a Dulci Feu, moradora no bairro São Luiz. Quem enviou a foto foi o filho dela Gabriel de Almeida. Quer ver a foto do seu pet aqui? Mande para [email protected]



Vacinação antirrábica

Volta Redonda continua a campanha contra a raiva, que pode até matar um ser humano. Não deixe de levar seu cão ou seu gato para tomá-la. Neste sábado (2), o atendimento será na Praça Marechal Osório, no bairro 249; nas UBSF dos bairros Conforto, Eucaliptal, Jardim Belmonte, Ponte Alta, São Lucas e Siderlândia e no Cras Jardim Ponte Alta.

O horário de atendimento será das 8h às 17h. Vale ressaltar que a vacinação é anual e, caso o animal não tenha sido vacinado no ano anterior, deve se vacinar este ano, normalmente. Cães menores de três meses e cadelas grávidas não devem tomar a vacina.

Campanha

Para evitar os maus tratos a animais, a Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Agricultura e de seu Departamento Bem-Estar Animal, realiza uma campanha contra os maus tratos dos animais e também para adoção. A população pode realizar denúncias e tirar dúvidas pelo telefone 24 33716465.



Dia a dia

