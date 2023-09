Diário Pet

Gato: qual raça escolher?

Você resolve que quer um gato para sua casa, mas fica na dúvida sobre qual raça escolher.

Pois bem, além dos sem raça definida, que são a maioria nas casas, selecionamos cinco, das muitas existentes, que podem lhe ajudar na escolha.

Persa

Uma das raças mais antigas do mundo, ele é considerado pelos seus tutores como fofo e charmoso e por isso sempre os encanta. Além disso, tem uma personalidade doce e gentil, além de ser calmo. Seu corpo é firme, tem olhos grandes e orelhas pequenas que o ajudam a diferenciá-lo das demais raças.

Por ser muito inteligente é o tipo de pet que adora lidar com hábitos e rotinas, por isso, tem se tornado bastante popular entre os tutores.

Siameses

São considerados muito carinhosos e por isso é um dos bichanos mais famosos. Sua beleza e postura impressiona os apaixonados e é um animal fácil de ser reconhecido porque só eles possuem porte médio com orelhas altas e bem posicionadas. Além disso, se destaca pela pelagem e adora receber atenção dos tutores. Quem o tem revela que ele nunca os deixa. Está sempre do seu lado. Um gato indicado para uma residência.

Maine Coon

O Maine Coon é uma raça originária do nordeste dos Estados Unidos. É considerada a raça de pelo mais antiga, além de ser a maior de todas as raças de gato do mundo. Foi reconhecida como raça oficial no estado norte-americano do Maine, onde era famoso pela sua capacidade de caçar ratos e tolerar climas rigorosos. Também é conhecido como “o gigante gentil”. O que chama atenção nesta raça é o tamanho dos animais. Os machos pesam de 6 a 11 kg com fêmeas pesando de 4,5 a 6,8 kg. A altura de adultos pode variar entre 25 e 41 cm e atingir um comprimento de até 100 cm, incluindo a cauda, que por sua vez atinge um comprimento de 36 cm e é longa, afunilada e com muito pelo.

Esfinge

São gatos totalmente sem pelos. Oriundos do Canadá, onde o primeiro exemplar surgiu em 1966, embora apareça delicado ou frágil, ele é um gato robusto e forte. Para que se mantenha em um estado ótimo, deverá levá-lo com a regularidade adequada ao veterinário para confirmar que se encontra bem e que o desparasitem quando for necessário. As vacinas são uma parte muito importante da sua saúde, não se descuide deste aspecto.

Coelhos gigantes

Circula muito pela internet os vídeos de um criador de “coelhos gigantes”. E, se comparado aos coelhos normais, realmente são bem maiores. Eles são da raça Gigante de Flandres, uma raça europeia de coelho-doméstico de origem belga. São conhecidos como uma das maiores raças da espécie, pesando entre 6 a 10 kg. São criados tanto para fornecerem carne e pelo, como também como animal de estimação.

Amor da vida

A radialista Ana Flores, lá de Macaé, nos mandou a foto da sua Golden Retriever, a Maya, que tem sido essencial para ela. Cá entre nós, as duas são muito bonitas!

Marcando na agenda

Você que ama ajudar os cães e gatos e não sabe como anote na sua agenda: dia 16 de setembro, tem um bingo beneficente na Associação de Moradores do bairro Casa de Pedra. Valor de R$ 10 reais a cartela. A organização é do grupo “Anjos de Pata”. A associação fica na Rua. 715, 144 – Bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. Informações e compra antecipada pelo telefone 24-98871-6044. Todo valor arrecadado será revertido em rações e medicamentos para animais abandonados e que se encontram sendo cuidados.