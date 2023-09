Diário Pet

Um pet para lá de diferente…

Confesso que quando fiquei sabendo que havia um leitor que tinha como animal pet uma coruja e duas araras me animei em conhecê-lo e saber como e porque ele tinha feito a sua escolha.

Chegando na sua casa, em Barra Mansa, encontrei o Geanderson Lacerda e sua esposa Débora, que logo nos levaram para conhecer a Safira, que apesar de ter nome feminino é um macho, além de um casal de araras.

Geanderson, que também cria psitacídeos, nos contou que a história da coruja aconteceu porque um dia passeando com sua esposa ela lhe revelou que gostaria muito de ter uma.

Sem pensar duas vezes, comprou uma que chegou filhote na sua casa e foi, na realidade, criada por seu filho mais velho, Rômulo Emanuel, de 14 anos, o qual é o responsável pelo animal.

Apaixonado por aves desde criança, já que seu pai criava muitos pássaros, Geanderson leva a(o) Safira sempre que viaja e que vira o encanto por onde passa.

Mas será que criar animais da fauna pode fazer mal ao ser humano? Segundo o veterinário João Gabriel de Souza, do zoológico de Volta Redonda, quem desejar criar animais considerados como exóticos deve primeiramente fazer a compra num criador autorizado e pedir todos os atestados de saúde. “Não podemos esquecer que há doenças que podem vir do animal para o ser humano”, destaca.

Ele alerta que as pessoas devem também estudar bem sobre os cuidados que o animal precisará ter.

A mais bonita

Uma pesquisa feita com diversos criadores de galinhas de postura e carne, apontou que a raça Wyandotte é a mais bonita de todas. Com diversas cores, elas encantam todos que a conhecem. Além das cores Prata Laceado que têm como atrativos penas brancas (foto), cercado de preto e macias e é considerada a mais bonita, há também o dourado.

Quem as cria não tem o que reclamar, muito pelo contrário, porque graças a sua rusticidade elas tem dupla aptidão com alta produção de carne e ovos com peso em média de 55g classificados como grandes e de coloração marrom.

Também é uma ave de tamanho grande, com o galo chegando a 50cm e galinhas 45cm. Em termos de peso o macho pode chegar a 4,5kg e a fêmea a 3,5 kg. Cada fêmea pode chegar a 220 ovos por ano.

Por engano…

Se você pretende adotar um cãozinho, fique muito atento para não acontecer contigo o que ocorreu com a estudante de odontologia Ana Moreira, que tinha certeza de que estava levando para casa um pinscher zero. Ao menos foi esta a garantia que lhe deram, mas à medida que o pet crescia, ela percebia que de pinscher, ainda mais zero, não tinha nada, muito pelo contrário.

Em um vídeo no TikTok ela contou que sofreu “o maior golpe do mundo”, mas ainda assim resolveu ficar com o filhote, uma fêmea, vira-lata e de pelagem caramelo. Ela diz que a seu pet é uma “lindeza” e realmente é.

Neste sábado

Que tal dar uma ajuda aos cuidadores de cães e gatos e, ao mesmo tempo, quem sabe, ganhar um prêmio para lá de especial. Pois, isso pode acontecer neste sábado (16) na Associação de Moradores do bairro Casa de Pedra, onde haverá um “Show de Prêmios”, promovido pela organização “Anjos de Pata”. A associação fica na Rua. 715, 144 – Bairro Casa de Pedra, em Volta Redonda. Informações e compra antecipada pelo telefone 24-98871-6044. Todo valor arrecadado será revertido em rações e medicamentos para animais abandonados e que se encontram sendo cuidados. O valor é de apenas R$ 10 reais. Vale a pena!

Bem diferente

Uma girafa nasceu no Brights Zoo, nos Estados Unidos, com um detalhe que fez com que virasse noticia: nenhuma mancha no corpo, ao contrário das demais de sua raça.

Mais do que uma raridade, ela é única, considerando não há outra no mundo com essa aparência atualmente. Para se ter uma ideia disso, a última girafa com essa característica, batizada de Toshiko, nasceu em Tóquio em 1972.

Calor afeta cães

O forte calor que está assolando nossa região pode afetar, e muito, os nossos cães. Para isso não deixe de dar muita água fresca, procurar locais sombreados, evitar sair nas horas mais quentes e fazer longas caminhadas e dar uma alimentação mais úmida. Agora um detalhe: se acha que tosar pode ser a solução para amenizar o calor do animal, esqueça. Segundo muitos veterinários, nem todos os cães precisam de tosa. O pelo funciona como um isolante térmico, tanto para absorver quanto para dissipar o calor. A decisão de tosar ou não o animal vai depender da sua raça e características do pelo.