Diário Pet

Oftalmologia para cães e demais animais

Dia desses estava nas minhas redes sociais quando me deparei com uma propaganda de uma veterinária anunciando ser “Oftalmologista de animais”, especialmente de cães e gatos.

Logo que vi mandei uma mensagem para saber como era isso e logo depois veio o retorno pela própria veterinária, doutora Fernanda Brandão.

Ela nos revelou que assim como nós humanos, os animais também tem problemas de vista, principalmente os mais idosos, e por isso resolveu buscar uma especialidade nesta área.

Hoje, ela atende em diversas clinicas em Volta Redonda e Barra Mansa e também particular.

Sobre a medicação aplicada nos bichinhos, para minha surpresa, ela revelou que quase 90% dos colírios são os mesmos que nós usamos, já que ainda não há produtos específicos nesta área.

Festival de Prêmios foi um sucesso

A “Anjos de Patas”, um grupo que reúne cuidadores de cães e gatos, em Volta Redonda, realizou sábado (16) um “Festival de Prêmios” que contou com grande número de pessoas que não só se divertiram como ajudaram a estas pessoas dedicadas a causa animal a continuarem realizando este trabalho não só em Volta Redonda, mas também em toda a região.

Segundo os cuidadores os custos com ração e veterinário são muito altos e, por não terem ajuda oficial, a não ser de amigos e conhecidos, precisam realizar esses eventos para captar recursos.

No canal do Youtube do DIÁRIO DO VALE, você pode conferir a entrevista que fizemos com uma das organizadoras, a editora Lilian Verri, na qual abordamos a questão do abandono e adoção de animais.

Olha o ripzit

A coluna publica a foto do Shiatsu, da Helena, filha da jornalista Aline Franco. O nome dele é Ripzit.

Com jeitinho

Nem sempre dar banhos e tosar cães é uma tarefa fácil. Quem lida com isso sabe muito bem como é. Pois bem, a tosadora Marianny Cristina, conhecida no Tik Tok como @oimarii7, moradora de Ituiutaba, Minas Gerais, mostrou sua incrível habilidade em convencer uma cachorrinha relutante a tomar banho. Ela usou uma técnica inusitada, misturando humor e promessas incríveis, como até levar o animal na Disney para ver o Pateta, o Pluto, entre outros personagens.

O vídeo está bombando na internet e já teve mais de 300 mil visualizações.

Osso para cachorro

O nosso leitor Wagner de Moraes, nos escreve querendo saber se pode ou não dar osso de frango para os seus cachorros. Pois bem, fomos buscar a resposta e ela é: não pode! Isso porque alguns ossos, podem ser perigosos ao cão. Por terem a estrutura comprometida pelo processo de cozimento, o osso pode despedaçar e ocasionar lesões internas e machucar a gengiva do pet. Se quiser dar um osso dê de boi ou aqueles vendidos nas lojas especializadas.