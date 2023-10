Diário Pet

Porque os cães “são ladrões”

Se você assim como eu fica preocupado porque seus cães adoram “roubar” suas coisas, saiba que não está sozinho. Uma das minhas cadelas, a Mena, adora pegar meu chinelo, com um detalhe apenas do pé esquerdo.

Mas porque fazem isso? Fomos buscar a respostas e encontramos no site Tudo Sobre Cachorros.

São quatro motivos:

1. Instinto natural de caçador: Os cães são animais que caçam por instinto, e a captura de objetos pode ser uma forma de satisfazer esse comportamento natural.

2. Ansiedade de separação: Alguns cães roubam objetos porque têm ansiedade de separação e querem algo que tenha o cheiro de seu dono para conforto. É o caso da minha.

3. Tédio e falta de atenção: Cães entediados podem roubar objetos para chamar a atenção de seus donos.

4. Diversão: Alguns cães simplesmente acham divertido roubar objetos e brincar com eles.

Um grande nariz que vai para o Livro dos Recordes

Imagine você uma cachorra com um nariz de 30,5 centímetros? Pois bem ela existe é da raça Borzoi, se chama Lapsha e tem o “maior focinho do mundo” e conta com quase 110 mil seguidores no Instagram.

Morando no Canadá, apesar do aspecto fofo, sofre com problemas do tamanho muito grande que a deixa desajeitada e promove frequentemente uma bagunça por onde ela passa.

Atualmente, o recorde mundial está com Eris, Borzoi da Virgínia (EUA), com um focinho de 30 centímetros, que ganhou fama durante a pandemia de coronavírus. Os tutores de Lapsha, entretanto, querem desafiar a marca. Segundo eles, o focinho da cadela ainda está crescendo!

Como os gatos veem no escuro

A nossa leitora Regina Celia dos Santos de Barros, nos escreve querendo saber se os gatos podem ver no escuro? Segundo o site de uma empresa de rações, uma das razões pelas quais a visão noturna dos gatos é tão boa é a forma inteligente dos seus olhos. Eles têm uma córnea curva e lentes grandes e, quando há pouca luz, as suas pupilas podem dilatar-se em círculos completos para permitir a maior entrada de luz possível.

Galinhas e galos gigantes

Pode até não ser real, mas é! Hoje há galinhas e galos bem mais altas e pesadas do que as consideradas “normais”. A galinha gigante é uma raça brasileira criada para postura de ovos, assim como produção da carne. Os preços médios de um exemplar podem girar em torno dos R$ 500 reais. Há uma outra vantagem: elas têm um temperamento dócil e são bem rústicas.