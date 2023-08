Diário Pet

Um amor desde os 14 anos pelos animais

Pensando que esta coluna seja um conto de fadas eu a começo com: Era uma vez um jovem que aos 14 anos se apaixonou por cães graças a seu pai. O tempo foi passando e, hoje, com mais de 50 anos desse amor iniciado, este homem é um dos poucos representantes do sexo masculino que dedica sua vida a cuidar de animais abandonados independente da raça, do sexo, do tamanho, na cidade de Volta Redonda.

A coluna esteve esta semana conhecendo o trabalho que Luiz Fernando Castro Santos, mais conhecido como Cobrinha, aos 65 anos, realiza cuidando dos animais que ele mesmo recolhe nas ruas depois das denúncias que são recebidas. E olha que não são poucas.

Cobrinha contou que seu amor pelos animais começou quando tinha 14 anos e via dedicação de seu pai, José Benedito dos Santos, pelos animais.

O tempo passou, ele cresceu, casou-se, montou uma empresa de grande sucesso – a Auto Escola Cobrinha, mas uma coisa não deixou de lado: o amor pelos animais! E isso pode ser comprovado quando chegamos ao seu escritório – ele hoje trabalha como despachante, e ao nos levar a área onde estavam os animais todos vieram buscar o seu carinho e a sua atenção.

Cobrinha nos revela que não é fácil manter os animais. Além do custo com a alimentação, existe despesas com remédios e veterinários, já que a maioria chega em péssimo estado de saúde, necessitando de uma assistência total. Para isso, as doações são sempre necessárias, não só para ele, mas também para os demais cuidadores da cidade.

No momento, com seus próprios recursos, ele está providenciando uma reforma em seu canil. Além de uma cozinha especial para preparar a alimentação dos animais, estão sendo construídos novas áreas para manter os animais mais agressivos e os não castrados.

Aniversário diferente

A jornalista Leslie Assis, que comemorou mais uma primavera na semana passada, fez uma festa na qual os convidados tinham que levar seus animais. A jornalista Andressa Gil esteve lá e nos mandou este flagrante da festa.

Em casa

A jornalista Agatha Amorim passou por um grande susto na noite de sexta-feira (4). Seu Dachshund, mais conhecido como Salsicha ou Basset, de nome “Ricardo”, sofreu fortes convulsões e precisou ser internado com urgência. Hoje, quando fechamos a coluna, a notícia era de que ele já estava indo para casa. Ainda bem!

Dica de hoje

O nosso leitor Luiz Reis, morador na Barreira Cravo, nos escreve querendo algumas dicas de como criar um porquinho da índia. Bem Luiz, em uma pesquisa feita pela coluna, encontramos algumas dicas. Uma delas é que nunca se aproxime por cima da gaiola do animal. Ele ficará estressado pensando ser um predador, pois na natureza é assim que eles são caçados. Outra coisa: o porquinho da índia deve ser criado em uma gaiola com amplo espaço. Além disso, ele irá precisar passar um tempinho em um lugar aberto. Lembre-se que ele é muito sensível ao calor. A temperatura ideal para ele é de 18 até 25°C.

Não se esqueça de que o recinto deve ter piso sólido, evitando arames, pois isso machuca o pet e ser forrado com serragem e feno. Ah, e não se esqueça de colocar seus comedouros e bebedouros!

E para encerrar: se for comprar mais de um e não queira ter uma criação dos mesmos, sugerimos a compra de fêmeas, porque os casais adoram ter “filhotinhos”.

Poema para eles

Existem poemas e poetas, e um deles, de autoria desconhecida, homenageia os nossos cães. Conheça:

Poema de um cão

Eu sou aquele que te espera…

O teu carro tem um som especial e eu posso reconhecê-lo entre mil.

Os teus passos têm uma campainha mágica, são música para mim.

A tua voz é o maior signo do meu tempo feliz e, às vezes, não é necessário mencionar: ouço a tua tristeza.

Se vejo a tua alegria, faz-me feliz!

Não sei o que é cheiro bom ou mau, só sei que o teu cheiro é o melhor.

Algumas presenças às vezes eu gosto, outras, nem tanto.

Mas a tua presença é o que move os meus sentidos.

Seu despertar, me acorda.

Dormindo você é meu Deus, descansando em casa, e eu o seu sonho.

O teu olhar é um raio de luz, quando me dou conta do teu despertar…

As tuas mãos sobre mim, têm a leveza da paz.

E, quando você sai, tudo está vazio outra vez…

E volto a esperar sempre e sempre…

Pelo som do seu carro;

Pelos teus passos;

Pela tua voz;

Pelo teu estado sempre inconstante do humor;

Pelo teu cheiro;

Pelo teu repouso sob a minha vigília;

Pelos teus olhos;

Pelas tuas mãos.

E assim sou feliz.