Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 11:29 horas

Zig – Zag

* Neste Sábado: Comemorado Dia da Iluminação Elétrica no Brasil.

* Na abertura das Olimpíadas do Japão, chamou a atenção apresentação de vários artistas interpretando os clássicos do Beatle John Lennon, de ‘quebra’ homenagem a Yoko Ono.

Divina Musa

* Neste sábado, exatamente fazendo 67 anos que acontecia a terceira edição do concurso Miss Universo, realizada em 24 de julho de 1954 no Long Beach Municipal Auditorium, em Long Beach, Califórnia, nos Estados Unidos.

*Candidatas de 33 países e territórios competiram pelo título.

* Esta edição marcou a primeira participação do Brasil, com a baiana Martha Rocha, a primeira Miss Brasil, que ficou em segundo lugar.

*Considerada o mais bonito rosto do concurso, favorita absoluta entre os 200 jornalistas e fotógrafos do mundo todo presentes em Long Beach, Martha teria perdido a coroa por causa de duas polegadas a mais nos quadris, acima das medidas exatas requeridas na época.

*Miriam Stevenson e Martha Rocha teriam terminado empatadas em pontos após a votação final dos juízes e o resultado persistiu numa segunda votação tentando o desempate.

* Como a marca de trajes de banho Catalina era a principal patrocinadora do concurso nesta época, a decisão acabou sendo pela que fazia a melhor figura em maiô.

*Miriam teria sido escolhida por ter as medidas dos quadris mais próximas do padrão de beleza americana da Catalina.

*Mas na verdade a história das duas polegadas foi uma invenção do jornalista João Martins, da Revista “O Cruzeiro” do Rio de Janeiro, para consolar o orgulho brasileiro.

* Tudo foi combinado com os demais jornalistas brasileiros que estavam em Long Beach.

* A própria Martha autorizou a versão, conforme consta de sua autobiografia.

*A verdade é que já no desfile em carro aberto pelas ruas de Long Beach e na bolsa de apostas, a brasileira era disparado a candidata preferida.

*Quando a americana foi declarada vencedora, os próprios americanos vaiaram a escolha, tamanha era a torcida por Martha Rocha.

* O fato consta no livro biográfico da brasileira.

* Stevenson, uma miss da Carolina do Sul que venceu o Miss USA – disputado conjuntamente e com a final um dia antes do MU – e depois as concorrentes internacionais, conquistou a coroa na primeira das mais controversas e polêmicas decisões da história do concurso até hoje.

* Depois de seu ano de reinado, ela tornou-se apresentadora da televisão americana e fez relativo sucesso como modelo e em comerciais de televisão até meados da década de 70.

* O então cônsul brasileiro em Los Angeles, Roberto de Oliveira Campos, afirmou, sobre o prestígio de Martha Rocha: “Uma esplêndida propaganda do Brasil nos Estados Unidos”.

* Para ele, a modelo transformou a cara do País no exterior.

* “Estou inclinado a aceitar a teoria dos que pretendem que o coração do Brasil está na Bahia”, defendeu.

* No dia 28 de julho de 1954, Martha Rocha mandou um recado especial aos leitores do jornal “O Estado de S. Paulo”: – Sinto-me imensamente feliz pelo título obtido.

*Não fui eu quem o ganhou, mas a beleza da mulher brasileira que tentei representar”.

* De volta ao Brasil, o sucesso de Martha foi fulminante.

* Seu nome batizou um bolo, inspirou um modelo carro – com duas polegadas de distância entre os eixos – e foi recebida como grande musa brasileira com marchinhas e festas.

* A trajetória da modelo abriu portas para o segmento no cenário internacional.

*Nas décadas seguintes, o Brasil conquistaria bons lugares no Miss Universo: a primeira foi Ieda Maria Vargas, em 1963, Miss Mundo e Miss Beleza Internacional.

* Vale lembrar que há 67 anos passados, o honroso segundo lugar de Martha Rocha, teve uma grande euforia para os brasileiros.

* O concurso Miss Universo poderia ser na época comparado às emoções de uma Copa do Mundo.

* A coluna rende homenagens a esta brasileira que ganhou inúmeros títulos de Cidadania inclusive o de Volta-redondense, do qual ela muito se orgulhou, e as ótimas lembranças que teve da cidade que amou e fez inúmeras amizades.

Sala Vip

