Em busca das origens do SARS Covid-19

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 19:30 horas

Novo artigo publicado em revista científica coloca em evidência teoria desacreditada

Faz um ano e meio que a síndrome respiratória aguda provocada pelo vírus Covid-19 assola o mundo. Só no Brasil já são quase 500 mil mortos, sem falar nas pessoas que ficaram com sequelas e aquelas que sobreviveram a pandemia mas ficaram desempregadas. Até hoje ainda existem dúvidas sobre a origem dessa desgraça planetária. Mas estão sendo feitos progressos, não só sobre a origem do vírus como nos métodos de tratamento. Até aqui a teoria mais aceita é a de que o Covid-19 surgiu do consumo da carne de animais selvagens vendidos no mercado da cidade de Wuhan, na China. Mas novos estudos mostram que não foi bem assim.

No sábado, 29 de maio, um estudo científico feito pelo pesquisador norueguês dr.Birger Sorensen e pelo professor inglês Angus Dalgleish foi publicado na revista Quarterly Review of Biophysics Discovery. Depois de estudarem a estrutura genética do Covid-19 os dois cientistas concluem que: “O Covid-19 não tem ancestral natural confiável” e que “está além de qualquer dúvida razoável que o vírus foi criado por meio de manipulação em laboratório da China.”

Até aqui a hipótese da origem laboratorial do vírus ficava no terreno das teorias de conspiração encampadas pela extrema direita. Mas é uma extrema coincidência que o vírus tenha surgido num mercado de carnes que fica, exatamente, ao lado do Instituto de Virologia de Wuhan. Onde eram feitas experiências de modificação genética dos vírus, as chamadas pesquisas de “ganho de função”. Pesquisas perigosas que já foram proibidas em países como os Estados Unidos. Agora o que era “teoria de conspiração” ganha um grande respaldo científico.

No ano passado os dois cientistas, Dalgleish e Sorensen começaram a analisar amostras do vírus durante as pesquisas para a criação de uma vacina. Eles afirmam que descobriram “impressões digitais únicas” no vírus, que, segundo eles, só poderiam ter surgido da manipulação do vírus em laboratório. Eles tentaram publicar sua descoberta mas foram rejeitados por várias revistas científicas. Porque a ideia de que o vírus viera dos morcegos fora encampada pela Organização Mundial de Saúde. Este ano a situação começou a mudar depois da divulgação de um relatório dos serviços da espionagem dos Estados Unidos.

A inteligência americana descobriu que vários funcionários do Instituto de Virologia de Wuhan foram hospitalizados, em novembro de 2019, infectados pelo Covid-19. Esse relatório tinha sido mantido em segredo pela Casa Branca, mas acabou sendo descoberto e revelado pelo The Wall Street Journal. Com a publicação dessa descoberta o presidente Joe Biden ordenou uma nova investigação sobre as origens do Coronavírus.

E os dois cientistas, da Noruega e da Inglaterra conseguiram publicar sua pesquisa na Quarterly Review of Biophysics Discovery. No resumo de 22 páginas os pesquisadores descrevem uma análise forense que inclui dados sobre as pesquisas de ganho de função do vírus, feitas entre 2002 e 2019 no infame laboratório de Wuhan. E a descoberta de cadeias de aminoácidos carregados positivamente que não poderiam existir naturalmente no vírus.

Elas revelam que arquivos de periódicos e bancos de dados mostram como os cientistas chineses, trabalhando em cooperação com universidades americanas, construíram as ferramentas para criar o coronavírus. Eles faziam trabalhos de “ganho de função”, que consistem em modificar vírus encontrados na natureza para que se tornem mais infecciosos. De modo a permitir que eles se reproduzam em células humanas para estudar seus efeitos. Esse tipo de pesquisa foi proibido em todo o território norte-americano durante o governo do presidente Barack Obama devido ao alto risco que representa.

Risco que agora esta mais do que comprovado. É importante conhecer exatamente como o vírus surgiu para impedir que essa catástrofe volte a acontecer no futuro. Sem ideologias e acobertamentos políticos. Estamos vencendo a luta. Novos remédios contra a Covid estão sendo desenvolvidos e as campanhas de vacinação seguem com sucesso. Mas pagamos um preço muito alto.