Em Orlando, trocando de idade hoje, Bartholomeu Nyarady.

Túnel

Do Tempo

*O cardeal Barnaba Chiaramonti é eleito Papa Pio VII (1800).

*O Papa Pio XI condena o nazismo, na Encíclica Mit brennender Sorge (1937).

*A primeira Exposição mundial na Ásia é inaugurada em Osaka, pelo imperador japonês Hirohito, sob o lema “Progresso e Harmonia” (1970).

*O presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves é internado, na véspera de sua posse, em um hospital de Brasília, onde realiza uma operação abdominal. Em seu lugar, assume a presidência o vice José Sarney. Tancredo morreria no dia 21 de abril desse mesmo ano (1985).

*Um terremoto, medindo 6,9 na escala de Richter, atinge o sudeste do Irã (1998).

*Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia, enquanto o PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ganha as eleições na Espanha alguns dias depois dos atentados de 11 de março de 2004 em Madrid (2004).

*Morre Benevenuto dos Santos Neto, ex-prefeito de Volta Redonda (2007).

*Uma série de protestos a favor da independência do Tibet em relação à China invadem Lhasa, a capital do território (2008).

Zig – Zag

*No Teatro Gacemss I, acontece amanhã, às 20h, o Stand Up de “Gustavo Mendes em “Salve meu casamento!”.

*Uma realização: Ani+ Eventos Culturais. A classificação é 16 anos.

*Aliás, o Teatro Gacemss está hoje e amanhã com atrações infantis.

*As peças “3 Palavrinhas ao vivo”, Yuri Marçal em “Acendam as Luzes” e “A Bela e a Fera”.

*Com a iniciativa da Organização Mundial de Saúde em ter reconhecido a Pandemia, os cuidados para a prevenção da proliferação do coronavírus, tiveram suas medidas restritivas, havendo a necessidade de ações drásticas.

*Luz no túnel: No início do ano, a Câmara de Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) anunciou a previsão para a geração de cerca de 150 mil novos postos de trabalho no setor para este ano.

Nota Triste

*O meio social de Volta Redonda ficou de luto.

*Faleceu ontem Márcia Maria Alves de Souza Abrantes.

*Grande figura humana, exemplo de dedicação familiar, e solidária aos menos favorecidos.

*Deixa uma grande legião de amigos.

*Seu corpo desde ontem está sendo velado na Capela do Portal da Saudade.

*Será cremada hoje às 11h, e as cinzas lançadas no entorno de sua residência de veraneio, em Cabo Frio, onde ela adorava ficar.

Sala

Vip

*Em Orlando, trocando de idade hoje, Bartholomeu Nyarady.

*Ganha os primeiros abraços de sua amada, Gláucia Nyarady e dos filhos Stephen, Samuel e Victoria. Depois muitas homenagens.

*Despertando com sua mais nova idade, o médico psiquiatra e psicanalista Rubens Soares de Melo.

*Recebe os primeiros abraços de sua amada, a também médica Elizabete Melo.

*Depois, além dos familiares, inúmeros amigos e pacientes.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Renata Klotz; Luciano Marins; Andrea Christine; Mauristela Fontanezzi; Roberto Souza Júnior; Tauame Cuiabano Chiesse; Leodoro Hanah; Monica Haritoff; Maria De Fátima Saraiva.

*Foi sucesso anteontem a realização da palestra com a empresária Renata de Moraes Vichi.

*A realização foi da CDL Jovem de Volta Redonda, que tem na presidência o veterinário Bruno Freitas, e diretora social, Fernanda Toniolo Lima e dos demais pares de diretoria.

*A iniciativa serviu como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher.