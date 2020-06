Em Resende, Kátia Periquito troca de idade hoje.

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 07:00 horas

Túnel do Tempo

*Inauguração da Basílica Velha de Aparecida do Norte (1888).

*Abertura da primeira exibição de obras de Pablo Picasso, em Barcelona (1901).

*Grécia e Sérvia anulam sua aliança com a Bulgária (1913).

*Morre Carlos Gardel, cantor e compositor de tangos argentino (1935).

*Gloria Macapagal-Arroyo, presidente das Filipinas, declara a abolição da pena de morte no país (2006).

*Gordon Brown sucede Tony Blair como primeiro-ministro do Reino Unido (2007).

*Morre Ruth Cardoso, antropóloga e primeira-dama do Brasil entre 1995 e 2002 (2008).

Zig – Zag

*Hoje: Dia de São João, Dia Internacional do Disco Voador, Dia do Observador Aéreo.

*Bola da vez: Não bastasse o caos que está sendo provocado mundialmente pelo novo coronavírus e que ainda não foi embora, chegando mais uma praga.

*Desta vez, uma nuvem de gafanhotos.

*Que saiu do Paraguai, já passou pela Argentina e está voando em direção ao Sul do Brasil.

*Segundo as informações do Senasa, deverá chegar ainda este mês.

*Dos males o menor, as pessoas não são alvo destes insetos.

*Em compensação, atacam as plantações e pastagens.

*Ou seja, vai fazer estrago nas produções da lavoura.

*Merece louvor o projeto que está sendo realizado pelos alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do UniFOA.

*Que viram em suas futuras profissões uma maneira de ajudar aos colegas e parentes que estão sofrendo com a crise econômica que veio junto à pandemia de coronavírus.

*Na intenção de divulgar produtos e serviços, criaram uma rede social que reúne desde a oferta de gêneros alimentícios até reforço escolar.

*A ideia surgiu a partir de um professor que percebeu em conversa com os alunos que vários estariam desanimados por conta da baixa em suas rendas ou de familiares.

*Foi então que junto aos coordenadores de curso construiu a campanha: “Juntos pelo bem: FOA”.

Sala Vip

*Fez três anos ontem, que o empresário Tiago Toniolo e a dentista Patrícia Toniolo, com o pequeno Vitor Hugo, recebiam em total felicidade a chegada da herdeira, Larissa.

*Em Resende, Kátia Periquito troca de idade hoje.

*Os carinhos e abraços começam pelo seu amado, Marinho Periquito, filhos, demais familiares e a distância inúmeras amizades.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Fábio Barifouse Nascimento; Juarez de Magalhães; Maria das Graças Braga; João Luiz Ribeiro; Inês Gottas; Cleide Isaías; Joana Cabral Lustosa; Maria Castro; Leilana Pina.

*Uma coisa é certa, Volta Redonda e Barra Mansa, estão tendo um grande número de pessoas circulando.

*Continua o sistema de vigilância para o público.

*O uso obrigatório das máscaras, distanciamento e álcool em gel, estão sendo obedecidos.

*Está sendo a oportunidade de o comércio conseguir recuperar um pouco os grandes prejuízos, nos 70 dias de isolamento.