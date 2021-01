Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 06:30 horas

*Pessoas introvertidas são geralmente pressionadas para serem mais abertas e menos tímidas.

*Pois uma recente pesquisa joga água fria no senso comum que diz que é melhor ser extrovertido.

*Estudo realizado por um grupo formado por pesquisadores de várias universidades americanas, entre elas Wharton, Harvard e da Carolina do Norte, mostrou que introvertidos são tão ou mais bem-sucedidos do que extrovertidos.

*”Investigamos a ideia geral de que os extrovertidos são preferidos para promoção a cargos de liderança e são vistos como líderes mais eficientes pelos seus subordinados”, disse Adam Grant, da Universidade de Wharton, que durante mais de dois anos analisou empresas e grupos comandados por pessoas de perfil extrovertido e também introvertido.

*O resultado é o de que introvertidos são tão eficientes na liderança quanto os extrovertidos e ainda demonstram algumas vantagens sobre os colegas mais atirados, como melhor capacidade de raciocínio e de tomar decisões, mais capacidade de manter relações de longa duração, grande poder de concentração, além de transmitir calma aos demais companheiros.

*O levantamento aponta que cerca de 40% de profissionais em níveis executivos demonstram ser introvertidos, e isto inclui escritores, artistas, diplomatas.

*Alguns exemplos são pessoas que se autoproclamam assim como o presidente americano Barack Obama, a escritora J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, Bill Gates e a própria rainha da Inglaterra.

*Pesquisas anteriores apontam que introvertidos têm fluxo sanguíneo acentuado na parte central do cérebro, o que seria responsável por boa memória, capacidade de planejamento, resolução de problemas e investigação e estudo.

*Em todo o país, os políticos eleitos ou reeleitos, foram empossados nesta sexta-feira. Começam a partir de segunda-feira, a atuarem em suas cidades.

*É aguardar para ver suas atuações.

*A cantora Annita integrou elenco de estrelas que deram show para a contagem regressiva na festa de Réveillon na Times Square, em New York.

*Nomes de peso pesado como Jennifer Lopez, JLO, Cindy Lauper, Gloria Gaynor e Pitbull também participaram do evento.

*Em tempo de merecido descanso pelo Nordeste onde passaram o Natal em Jericoacoara e o Réveillon em Fortaleza, os empresários da Giba Imovéis, acompanhados de seus familiares, um total de dez pessoas.

*Gilberto Hugo (Giba), com a esposa cerimonialista Jussara Cristina Brito da Fonseca e os filhos Caroline Fonseca Santos e Hugo Brito Fonseca.

*A médica endocrinologista Dorilene Ferreira Almeida, desperta neste sábado, com sua mais nova idade.

*Ganha os abraços de seus familiares e de inúmeros amigos.

*Os cumprimentos também serão grandes pela sua numerosa clientela.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Joselaine Soares Teles; Júlio Cesar Fialho Esteves; Marinez Teodoro Fernandes; Regina Savignon Cardoso; Simone Maciel; Olavo Marassi; Mariane Amaral; Diogo Nascimento; Kathleen Nascimento; Dani Correa.

*Dine Annechino e Nilson Braga, foram para Cabo Frio, onde passaram o Réveillon. Regressam domingo.