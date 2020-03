Em Volta Redonda tem faltado itens indispensáveis para a prevenção e proteção do coronavírus, principalmente o álcool gel.

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 07:20 horas

Túnel

Do Tempo

*É inventado o elástico (1845).

*Uma exibição de 71 quadros de Vicent Van Gogh em Paris, onze anos após sua morte, causa grande sensação (1901).

*Albert Einstein envia à revista Analen der Physik o primeiro de seus revolucionários artigos sobre Física (1905).

*Benelux, França e o Reino Unido assinam o Tratado de Bruxelas, um precursor da OTAN (1948).

*Golda Meir torna-se Primeira-Ministra de Israel (1969).

*Atentado terrorista contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires, Argentina mata 29 pessoas e fere 242 (1992).

*O Comitê Olímpico Internacional (COI) devido a um processo interno de corrupção, atravessa uma das crises mais graves de sua história e exclui seis de seus membros. No entanto, reitera sua confiança no presidente da instituição, Juan Antonio Samaranch (1999).

*Morre J.J. Jackson, VJ estado-unidense (2004).

*Morre Clodovil Hernandes, estilista, apresentador de televisão e político brasileiro (2009).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional da Marinha.

*Notícia que publiquei aqui neste espaço a exatamente um ano: A cidade de Volta Redonda, está em estado de alerta.

*Uma doença que aparentemente era considerada controlada, tem ressurgido.

*Me refiro ao foco da Tuberculose. Que chega, inclusive, com mudança de perfil.

*Ao contrário do passado, onde a população alvo era originada de bairros carentes e residências humildes, na atualidade, tem sido monitorada a abrangência da doença também em bairros nobres da cidade.

*A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, através de seu Centro de Doenças Infecciosas (CDI), localizado no bairro Aterrado, tem a disposição da população a realização dos testes de PPD e nos casos positivos o tratamento.

*Do ano passado, até agora, o CDI notificou em torno de 253 casos de Tuberculose.

*Para a grande quantidade de pessoas que não sabem: O que é a tuberculose?

*Uma doença causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outras partes do corpo como ossos, rins e outros.

*Como se pega a tuberculose? É transmitida de uma pessoa para outra pelo AR.

*Quando o doente com tuberculose no pulmão tosse, espirra ou fala, espalha bacilos no ambiente que podem ser aspiradas por outras pessoas.

*O que sente um doente com tuberculose no pulmão? O sintoma mais frequente da TB pulmonar no adulto é a tosse com ou sem catarro.

*Outros sintomas são: febre (mais frequente ao entardecer), suores noturnos, falta de apetite, emagrecimento rápido e cansaço fácil.

*O que pode ser feito para evitar a transmissão? A melhor forma para evitar a transmissão é descobrir a doença o mais cedo possível e fazer o tratamento correto. Também ajuda se o doente cobrir a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar e manter a casa bem ventilada, abrindo a janela para permitir a entrada de ar e sol.

*Como é feito o tratamento? Através de medicamentos distribuídos pela rede pública de saúde, sem custo para o paciente.

*A tuberculose tem cura, desde que tratada o mais rápido possível, adequadamente e por um período mínimo de seis meses (sem interrupção).

*O tratamento não deve ser abandonado mesmo com o desaparecimento dos sintomas.

*Não esqueça: Tosse por mais de 3 semanas, com ou sem catarro pode ser tuberculose.

*O tratamento só termina quando o profissional de saúde confirmar a cura por meio de exames.

*Compartilhar talheres, copos ou toalhas não transmite tuberculose, beijos e abraços também não.

*Qualquer unidade de saúde do SUS pode diagnosticar a tuberculose.

*Informe-se, acesse riocomsaude.com.br

*E agora, passado um ano, pasmem esta pandemia que assusta o mundo.

Sala

Vip

*A CNN estreou domingo, seus estúdios e programação.

*Aconteceu em São Paulo uma festa de comemoração, reunindo mil e trezentos convidados.

*Diga-se, a considerada maior emissora do mundo, em notícias, veio para mostrar todo seu potencial jornalístico.

*Aniversariantes do dia: o cirurgião dentista Carlos Barenco; a hair stylist e make up, Juliana Baesso; Ivy Braga; o apresentador Agnaldo Borges; Rozane Carvalho; Marcelo Jack; Sofia Piassi Machado Lima; Douglas Dodô; Thiago Correa; Constança Nunes de Souza; Jack Ramos; Carla Malta Torres Messias; Emília Nascimento.

*Em Volta Redonda tem faltado itens indispensáveis para a prevenção e proteção do coronavírus, principalmente o álcool gel.

*Quando se consegue em alguma farmácia, os preços estão lá no alto.

*A ANVISA deveria fiscalizar e multar estes estabelecimentos.

*Num momento de total necessidade, não justifica preços deste produto que é totalmente indispensável.

*O correto até, seria que o produto tivesse seu preço em declínio.

*Uma verdadeira falta de vergonha e falta de humanidade.