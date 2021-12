Escrito nas estrelas

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2021, 15:23 horas

Humanidade tem uma ligação com os astros maior do que imagina

Em pleno século 21 a maioria dos jornais e site de notícias tem uma seção dedicada ao horóscopo. As mulheres adoram e falam entusiasmadas em seu signo ascendente e na posição do sol quando nasceram. Nada mal para uma crença equivocada que surgiu na Babilônia e na Grécia há milhares de anos atrás. Numa época em que a maioria dos estudiosos acreditava que a Terra era um disco plano, coberto por um domo de cristal onde as estrelas eram fixadas, como lanterninhas. Hoje em dia, quando os telescópios na Terra e no espaço, já revelaram a vastidão do universo. Colocando o nosso planeta como um mero grão de pó, perdido na periferia de uma galáxia imensa, acreditar em horóscopo não faz o menor sentido. Mas aliás, tem gente que ainda acredita na Terra plana hoje em dia.

Veja por exemplo o meu signo. Sou de Escorpião, e supostamente esta constelação teria influência no meu comportamento. O que é totalmente impossível. A estrela mais brilhante do Escorpião é a rubra Antares, que fica a nada menos do que 550 anos luz da Terra. E como nada no Universo viaja mais rápido do que a velocidade da luz, se Antares emitir alguma vibração astral na minha direção, ela vai levar 550 anos para chegar aqui. Vou estar morto e enterrado há muito tempo a essa altura.

E se olharmos as outras estrelas do Escorpião, como Shaula (Onde fica o planeta dos Transformers nos filmes do cinema), essa fica ainda mais longe, a 570 anos-luz. Daí que se o Escorpião exerceu alguma influencia sobre minha pessoa, quando nasci, ela só vai atingir meus ossos lá pelo ano de 2550. Além disso a astrologia parou no tempo, e não levou em consideração os movimentos dos astros desde a época em que foi criada. Na Grécia antiga, o primeiro dia da primavera começava quando o Sol aparecia na constelação de Aries. E tudo era marcado a partir daí. É por isso que os horóscopos começam pelo signo de Aries.

Mas isso foi há 3 mil anos atrás. Desde então a Terra se moveu em seu eixo, num processo conhecido como precessão e as datas usadas para marcar os signos não correspondem mais a posição dessas constelações no céu. O zodíaco avançou um signo para oeste. E uma 13ª constelação entrou na brincadeira. Ophiuco, o serpentário. Daí que se você nasceu no final do ano, provavelmente é do signo das serpentes. Mas pouca gente quer ser associada com um monte de cobras e os horóscopos nunca incluíram esse 13º signo.

Entretanto, apesar de todas essas crendices ultrapassadas, temos uma ligação muito forte com as estrelas. Basicamente nossos corpos são formados por cinco elemento químicos. 99% de um corpo humano é carbono, cálcio, fósforo, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. O hidrogênio e o oxigênio estão associados na forma de água. Seres humanos são na verdade grandes bolsas de água ambulantes. E de onde é que vieram esses elementos. Das estrelas. De estrelas que morreram para que pudéssemos nascer.

Quando o universo surgiu do Big Bang, há mais de 13 bilhões de anos, só existia o hidrogênio. O tipo mais simples de átomo. Então as primeiras estrelas começaram a brilhar no céu primitivo. E no núcleo dessas estrelas, sob pressões e temperaturas incríveis, novos elementos foram cozinhados. Surgiram o hélio, subproduto da fusão nuclear, o oxigênio, o carbono e o ferro. E quando essas estrelas ficaram velhas e explodiram, elas semearam o universo com os novos elementos. Permitindo que a vida surgisse.

É por isso que o astrônomo Carl Sagan disse uma vez que somos feitos da poeira das estrelas. E não é de admirar nos sentirmos ligados a elas. Infelizmente, hoje em dia, a iluminação das cidades ofuscou as estrelas no céu. Mas isso será assunto para outra crônica.

Jorge Luiz Calife