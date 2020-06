Está faltando pouco para que se retorne os pacotes de turismo

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 06:00 horas

Túnel Do Tempo

*A Letônia, Lituânia e Estônia são ocupadas pela União Soviética (1940).

*Declaração da Assembleia Nacional Constituinte da Revolução Francesa (1789).

*O Theatro José de Alencar foi inaugurado oficialmente em Fortaleza (1910).

*O Brasil conquista o segundo título da Copa do Mundo (1962).

*O.J. Simpson é absolvido das acusações de assassinar sua esposa, Nicole Brown, e do amigo dela, Robert Goldman (1994).

*O Santos Futebol Clube disputa sua primeira partida internacional contra uma equipe do Reino Unido, no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, Santos (SP), diante a representação do Portsmouth, vencendo o jogo pelo placar de 4X0 (1951).

*O São Paulo Futebol Clube conquista o primeiro título da Taça Libertadores da América (1992).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Mundial de Luta contra a Seca e a Desertificação – Adotado pela ONU; Dia do Funcionário Público Aposentado.

*Mesmo super agasalhado quem de nós, ainda não foi pego de surpresa, e acabou tendo a sensação de sentir muito frio. Terrível, não é mesmo?

*Agora, imagine, quem não tem agasalho nenhum, e dos muitos sem tetos, que perambulam pelas ruas.

*É de partir o coração. Por isso é importante, participarmos de todas as campanhas voltadas para estas pessoas.

*E tem sido grande as campanhas de entidades respeitadas preocupadas com este drama humano. Não custa ser solidário.

*Da mesma forma as campanhas dos ‘Bancos de Sangue’.

*Quase todos sempre passam por níveis bem abaixo do desejado.

*Quem puder doar, estará ajudando a salvar uma vida.

Vai Passar

*O Índice de Confiança do Empresário Industrial Fluminense (Icei-RJ), divulgado no mês passado, pela Firjan, apresentou nova queda em maio e atingiu 32,8 pontos, o segundo pior resultado da série iniciada em 2010.

*O pior foi em dezembro de 2015 (32,7 pontos).

*A pesquisa varia de zero a cem pontos.

*Os resultados acima de 50 representam melhora ou otimismo e, abaixo, indicam piora ou pessimismo.

*Em abril, o Icei-RJ tinha registrado queda de 25,5 pontos, a maior em um único mês, e atingido 33,9 pontos.

*“Nesse mês de maio, foi registrada uma nova queda, muito influenciada pelos resultados relacionados ao indicador de condições atuais da economia brasileira, do estado e da empresa. Mais uma vez os dados refletem os impactos e as incertezas provocados pela pandemia do coronavírus”, ressalta o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.

*O indicador de Condições Atuais da pesquisa reduziu 5,7 pontos em relação a abril e fechou em 24,9 pontos.

*No acumulado de 2020, a queda foi de 31,3 pontos.

*Os três itens que compõem o indicador – Condições da Economia Brasileira, Condições do Estado, Condições da Empresa – apresentaram retração de abril para maio.

*O item relacionado às Condições do Estado fechou em 14,1 pontos, o mínimo histórico.

*O indicador de Expectativas para os próximos seis meses também registrou pessimismo ao fechar em 36,7 pontos.

*O indicador se mantém próximo do mínimo histórico (35,6 pontos) registrado em abril, apesar de apresentar uma leve melhora.

*O resultado é influenciado, principalmente, pela melhora nas expectativas relacionadas à empresa, que passou de 39,5 pontos em abril para 41,7 em maio.

*Dentre os três itens analisados – Expectativa da Economia Brasileira, Expectativa do Estado, Expectativa da Empresa – apenas o que se refere ao estado seguiu trajetória de queda, chegando a 23,7 pontos, também o menor patamar da série.

*A Firjan reforça que o pessimismo registrado no Icei-RJ de maio segue retratando a dificuldade encontrada pelos empresários desde o início do isolamento social, com problemas no fluxo de mercadorias, na circulação de trabalhadores e no consumo da população.

*Ressalta ainda que a falta de confiança influencia de forma negativa a recuperação das atividades econômicas e os novos investimentos.

Sala Vip

*Aos agentes de viagens, notícia para oxigenar a crise mundial, está faltando pouco para que se retorne os pacotes de turismo.

*A Europa, por exemplo, já tem vários países que estão retornando as atividades turísticas.

*A Organização Mundial do Turismo (OMT) emitiu chamado para que as lideranças internacionais incluam o turismo como prioridade em seus esforços de recuperação econômica pós-pandemia.

*O turismo de natureza, há muito tempo negligenciado pelo poder público brasileiro, se mostra como uma ferramenta útil em curto prazo, utilizando o que o Brasil tem de melhor: sua natureza e a cultura de um povo resiliente e alegre, para reconstituir e melhorar a teia socioeconômica do país.

*Aos empresários do setor, é hora de observar a oportunidade de utilizar as linhas de crédito abertas, para além de salvar o seu negócio, investir acertadamente e em conjunto.

*Realizar reformulações, incentivar a capacitação de funcionários, reunir-se com os outros empresários para trocar experiências e desenhar cenários.

*O ‘caminho das pedras’ será fazer tudo o que sempre faltou tempo e recursos financeiros para fazer.

*Ter essa visão agora os livrará do desespero de meses sem operar e vender, colocando adiante, numa situação capaz de reverter todas as perdas do atual momento.

*Conforme apontam especialistas do setor, o caminho para micro e pequenas empresas que geram milhões de empregos no país, é atender as novas demandas dos viajantes brasileiros e estrangeiros e as principais tendências das viagens no pós-pandemia.

*E o melhor de tudo, as tendências apontam para o fortalecimento do turismo de natureza dos interiores do Brasil e unidades de conservação.

