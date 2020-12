Estarão casando nesta segunda-feira, na Itália, a psicopedagoga Sônia Saade e Remo Scagliotti.

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 06:30 horas

Zig – Zag

*Fazendo um ano neste sábado, que aconteceu a concorrida inauguração do Vale das Estrelas.

*Um mega empreendimento do empresário Helder Salomão.

*O espaço tem uma enorme importância em proporcionar a realização de festas, shows e muitos entretenimentos.

*O comércio em todo o país, apostando suas ‘fichas’ para garantir o melhor desempenho, nesta época que é o maior faturamento: A campanha de Natal.

*Em Volta Redonda e cidades da região, não está sendo diferente. A oportunidade é agora.

*Nesta segunda-feira, dia 21, às 20h, este colunista será o convidado para a Live da Poeta Elisa Carvalho.

*A pauta principal será meus 41 anos de trajetória social.

Janela

Aberta

*Cientistas americanos dizem ter conseguido neutralizar memórias associadas a sentimentos de medo.

*Segundo os especialistas, quando uma experiência traumática é relembrada, inicia-se um período de seis horas dentro do qual essa memória pode ser transformada, de negativa para positiva.

*Em artigo publicado na revista científica Nature, a equipe da New York University, chama esse intervalo de tempo de “janela de reconsolidação”, e ressalta que a técnica só funciona se for aplicada dentro desse intervalo.

*Os especialistas esperam que seu trabalho ajude pessoas que sofrem de condições como o transtorno de estresse pós-traumático.

Sala

Vip

*Sucesso total na sexta-feira pela manhã a inauguração do Hiper Bramil.

*O diretor do Grupo Mil, empresário Josemo Corrêa de Mello Júnior, super feliz com este mega empreendimento, que contribui para alavancar o desenvolvimento da região, principalmente neste momento tão delicado.

*Aniversariantes deste sábado: A dentista Anna Paula Pançardes; O dentista Eduardo Dalboni Soares; o empresário Luiz Fernando Cardoso; o advogado Canrobert Rodrigues Guimarães; arquiteta Alessandra Halfeld.

*Aniversariantes de domingo: O médico Guilherme Matioli.

*Despertando de nova idade segunda-feira, Rodolfo Annechino Braga (leia-se Arigatô).

*Ganha os primeiros abraços e beijos de sua amada, Ana Beatriz Nunes e das filhas, Maria Clara e Isabella, de seus pais, os empresários Dine Annechino e Nilson Braga, do irmão Renato Annechino, da avó Vircea Annechino e do tio, o empresário Carlos Annechino e Arylia Thomé e do primo Carlos Eduardo Annechino.

*Outros queridos aniversariantes de segunda-feira: jornalista Claudinéia do Amaral.

Nupcial

*Estarão casando nesta segunda-feira, na Itália, a psicopedagoga Sônia Saade e Remo Scagliotti.

*Devido às restrições da pandemia, somente vinte convidados irão.

*A cerimonia no Civil será realizada na Sala Comunale. Casale Monferrato.

*Após a união de suas duas vidas, o casal anfitrionará os convidados, com almoço no elegante Ristorante Sciapa Pum, na Roncaglia.

*Assim que a pandemia passar, Remo e Sônia Saade estarão realizando uma festa no Brasil reunindo os amigos.