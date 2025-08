Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

BADALO

Musa dos anos 1980 e ícone da televisão e da moda brasileira, Magda Cotrofe reuniu amigos e admiradores na última segunda-feira (28), na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, para o lançamento de sua aguardada autobiografia, O Outro Olhar. Publicado pela Editora Emó e escrito em parceria com a jornalista Roberta Escansette, o livro percorre quatro décadas de carreira, revelando bastidores da fama, episódios marcantes da vida pessoal e reflexões sobre o papel da mulher na mídia. O evento contou com a presença de nomes como Nany People, Helô Pinheiro, Ilana Hazan e Maiara Braga Porto, que fizeram questão de prestigiar a atriz, modelo e apresentadora. No livro, Magda revisita sua trajetória desde as capas de revistas e participações no Cassino do Chacrinha até seu pioneirismo na moda praia, ao eternizar o biquíni fio-dental nas passarelas do Carnaval carioca. Com um olhar íntimo e sensível, O Outro Olhar entrelaça memórias e confidências com o registro de momentos históricos da cultura brasileira.

– Magda Cotrofe e Netto Moreira (gerente geral do Fairmont Rio hotel)

– Magda Cotrofe e Helô Pinheiro

– Magda Cotrofe e os filhos Thiago e Thalita Cotrofe

– Magda Cotrofe e Nany People

– Magda Cotrofe deslumbrante de Gless Volta Redonda

A noite de quarta-feira, 29 de julho, foi marcada por emoção, elegância e celebração. A empresa Abreu & Reis Administradora de Condomínios completou 10 anos de história e comemorou a data com um evento especial realizado no Bosque da Lua Gastrobar, em Volta Redonda. A ocasião reuniu colaboradores, clientes, parceiros e convidados especiais que prestigiaram uma noite memorável. A decoração assinada pela dupla Rosana Yabrudi e Matheus Cittely estava impecável e o buffet requintado criaram o clima ideal para a confraternização. A trilha sonora da noite ficou por conta do DJ Adriano Goes e do saxofonista Ramon Santana, que com seu talento e musicalidade deram um charme especial à celebração. Sob a produção do cerimonialista Sandro Henrique, o evento foi planejado em cada detalhe, refletindo o profissionalismo e a preocupação da empresa em proporcionar experiências marcantes não só para seus clientes, mas para todos os que acompanham sua caminhada. Um dos pontos altos da noite foi a presença dos patrocinadores, que além de apoiarem a realização do evento, marcaram presença com seus próprios espaços, onde puderam apresentar seus serviços e fortalecer laços com os convidados. Estiveram presentes como apoiadores da celebração as empresas Toplim Higiene e Limpeza, Rope Tec, Proserve, Prolarme, Empresa Prática Serviços e Obras, Naturgy, JFV Consultoria, Projetos e Serviços Elétricos, Evolve Energia Solar e Ecolimp Desentupidora e Serviços.

– Scarlati, Matheus Abreu, Thiago Reis e Alison Frasson

– Thiago Reis, Tatiana Faria, Yago Macedo e Matheus Abreu

– Thiago Reis, Sandro Henrique e Matheus Abreu

– Equipe Abreu & Reis reunida

+ NOTAS

– A Rede Cine Show entra na reta final da sua tradicional Promoção de Férias, com ingressos a preço promocional de R$13 para todos os filmes e sessões, com exceção do título “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”. A campanha, que movimentou o público durante o mês de julho, se encerra na próxima quarta-feira, 6 de agosto. Entre os destaques estão lançamentos como “Superman”, “F1: O Filme”, “Jurassic World: Recomeço” e o live-action de “Como Treinar o Seu Dragão”. Também estão em cartaz os longas “Amores Materialistas”, “O Ritual”, “Lilo & Stitch” e o novo filme dos Smurfs. A compra de ingressos pode ser feita diretamente nas bilheterias, pelos totens de autoatendimento localizados nos halls dos cinemas, no site oficial da Rede Cine Show (www.cineshow.com.br) ou por meio do aplicativo próprio, disponível para dispositivos Android e iOS.

– O Shopping Park Sul, maior centro de compras do Sul Fluminense, acaba de iniciar as obras de ampliação de seu estacionamento. Serão disponibilizadas 700 novas vagas cobertas, oferecendo mais conforto, segurança e comodidade aos clientes. A melhoria faz parte do projeto de expansão do empreendimento, que prevê ainda a chegada de novas lojas e serviços. Além das vagas, a expansão trará novidades no mix de lojas e gastronomia. A primeira grande inauguração será a do restaurante Coco Bambu, marcado para o dia 4 de agosto. Essa será a primeira unidade da rede no Sul Fluminense e a sétima no estado do Rio de Janeiro, reforçando a presença da marca na região.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes: