Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

– Adriano Lizarelli

– Thais Quintino

BADALO

Na quinta-feira do dia 31 de julho, o Shopping Park Sul promoveu um evento especial no restaurante Coco Bambu para marcar a entrega da primeira etapa de sua expansão. O encontro reuniu lojistas, investidores e autoridades locais. Durante a cerimônia, foi anunciada a fusão entre Argo e Replan, dando origem à nova administradora Argoplan, agora a terceira maior do país. O diretor comercial João Milani destacou o Park Sul como um dos empreendimentos mais estratégicos da companhia. O shopping também apresentou novidades como a ampliação do estacionamento, com entrega parcial prevista para agosto, e novos corredores comerciais, que abrigarão marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Arezzo e Livraria Leitura. O superintendente Alfredo Zanotta agradeceu aos novos lojistas e reforçou o papel do Park Sul no crescimento de Volta Redonda.

– Carolina Teobaldo e Giovane Freitas

– A gerente de operações do Shopping Park Sul Thais Cardoso e os sócios proprietários do restaurante Coco Bambu, Yan Sucupira Amaral e Caio César Moreira de Souza

– Alfredo Zanotta, superintendente do Park Sul, falando aos convidados

– Maicon Abrantes, Davis Fernandes (Drogaria Moderna) e Rodrigo Mattos (Gerente de Marketing do Park Sul)

Gostaria de parabenizar Luciano Pançardes, Renata Pançardes e toda a equipe pela realização da Expo VR 2025, que foi um grande sucesso. Durante três dias, a Ilha São João se transformou em um espaço vibrante de cultura, música, negócios e inclusão, movimentando o Sul Fluminense e reforçando a importância do evento para a região. A programação contou com shows gratuitos de artistas como Iza, Zeca Baleiro, Cátia Valois e Mumuzinho, além de espetáculos de teatro, dança, oficinas e uma área de gastronomia e música ao vivo. A Expo também valorizou o empreendedorismo, com estandes de empresas, palestras e experiências tecnológicas, e teve um espaço exclusivo voltado à acessibilidade e inclusão. Com camarotes premium e uma estrutura impecável, a Expo VR 2025 se consolidou como uma das maiores celebrações culturais do estado. A próxima edição já está confirmada: de 6 a 9 de agosto de 2026.

– Momento do Hino Nacional: Renata Pançardes e Luciano Pançardes com autoridades importantes Munir Neto (deputado estadual), Neto (prefeito de Volta Redonda), Luiz Furlani (prefeito de Barra Mansa), dentre outros

– Coronel Martins, Luciano Pançardes e o delegado Antônio Furtado

– O cantor Mumuzinho deu um show de simpatia no palco Sesc

– A cantora Iza fez todo público se encantar com seu talento e presença de palco

– Luciano Pançardes, Gustavo Tutuca, Babton Biondi e outras autoridades

+ NOTAS

– Neste sábado, 9 de agosto, o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, em Rio Claro (RJ), promove o evento gratuito Pelas Ruas de São João Marcos. A programação começa às 10h com café de boas-vindas e segue com espetáculo circense da Cia Risca, roda de conversa sobre a invisibilidade social nas ruas e almoço com pratos tradicionais. A iniciativa convida o público a refletir sobre as ruas como espaços de memória, arte e convivência.

– O Clube dos Funcionários recebeu, nesta segunda-feira (dia 4), o certificado do edital “Reviver Memórias”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do RJ (SECEC), para a restauração do Cine 9 de Abril, em Volta Redonda. A cerimônia aconteceu na Biblioteca Parque Estadual, no Rio, e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais. O projeto será executado em parceria com o Instituto Dagaz. Participaram do evento a secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros; o diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), Francisco C. Brando; e o secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

– Bruno Marini, 4 de agosto

– Bia Carreiro, 5 de agosto

BLA BLA BLA

– Virginia Fonseca ganha relógio de R$ 184 mil com recado misterioso em Dubai

– ‘Meu traiu com a babá’: Maytê Piragibe desabafa sobre casamento com ator

– Rapper Soulja Boy é preso durante abordagem policial nos EUA

– Gominho desabafa ao organizar coisas de Preta Gil: “Amizade sem fim”

– Paulo Zulu não teme volta do câncer: “Mente forte é metade da cura”

– Selton Mello ganha seu 1º prêmio por ‘Ainda Estou Aqui’, após quase um ano

– Queda no Ibope com Lady Gaga pode mudar horário dos megashows do Rio na Globo

– Bruna Biancardi processa locador de imóvel que a espiava e queria foto com Neymar