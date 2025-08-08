sexta-feira, 8 agosto 2025
Fale conosco

Coluna Fábio Soares

by Mayra Gomes

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

– Adriano Lizarelli 

Foto: Redes Sociais

– Thais Quintino

Foto: Redes Sociais

BADALO

Na quinta-feira do dia 31 de julho, o Shopping Park Sul promoveu um evento especial no restaurante Coco Bambu para marcar a entrega da primeira etapa de sua expansão. O encontro reuniu lojistas, investidores e autoridades locais. Durante a cerimônia, foi anunciada a fusão entre Argo e Replan, dando origem à nova administradora Argoplan, agora a terceira maior do país. O diretor comercial João Milani destacou o Park Sul como um dos empreendimentos mais estratégicos da companhia. O shopping também apresentou novidades como a ampliação do estacionamento, com entrega parcial prevista para agosto, e novos corredores comerciais, que abrigarão marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Arezzo e Livraria Leitura. O superintendente Alfredo Zanotta agradeceu aos novos lojistas e reforçou o papel do Park Sul no crescimento de Volta Redonda.

– Carolina Teobaldo e Giovane Freitas

Foto: Redes Sociais

– A gerente de operações do Shopping Park Sul Thais Cardoso e os sócios proprietários do restaurante Coco Bambu, Yan Sucupira Amaral e Caio César Moreira de Souza

Foto: Redes Sociais

– Alfredo Zanotta, superintendente do Park Sul, falando aos convidados

Foto: Redes Sociais

– Maicon Abrantes, Davis Fernandes (Drogaria Moderna) e Rodrigo Mattos (Gerente de Marketing do Park Sul)

Foto: Redes Sociais

Gostaria de parabenizar Luciano Pançardes, Renata Pançardes e toda a equipe pela realização da Expo VR 2025, que foi um grande sucesso. Durante três dias, a Ilha São João se transformou em um espaço vibrante de cultura, música, negócios e inclusão, movimentando o Sul Fluminense e reforçando a importância do evento para a região. A programação contou com shows gratuitos de artistas como Iza, Zeca Baleiro, Cátia Valois e Mumuzinho, além de espetáculos de teatro, dança, oficinas e uma área de gastronomia e música ao vivo. A Expo também valorizou o empreendedorismo, com estandes de empresas, palestras e experiências tecnológicas, e teve um espaço exclusivo voltado à acessibilidade e inclusão. Com camarotes premium e uma estrutura impecável, a Expo VR 2025 se consolidou como uma das maiores celebrações culturais do estado. A próxima edição já está confirmada: de 6 a 9 de agosto de 2026.

– Momento do Hino Nacional: Renata Pançardes e Luciano Pançardes com autoridades importantes Munir Neto (deputado estadual), Neto (prefeito de Volta Redonda), Luiz Furlani (prefeito de Barra Mansa), dentre outros

Foto: Redes Sociais

– Coronel Martins, Luciano Pançardes e o delegado Antônio Furtado

Foto: Redes Sociais

– O cantor Mumuzinho deu um show de simpatia no palco Sesc

Foto: Redes Sociais

– A cantora Iza fez todo público se encantar com seu talento e presença de palco

Foto: Redes Sociais

Luciano Pançardes, Gustavo Tutuca, Babton Biondi e outras autoridades

+ NOTAS

– Neste sábado, 9 de agosto, o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, em Rio Claro (RJ), promove o evento gratuito Pelas Ruas de São João Marcos. A programação começa às 10h com café de boas-vindas e segue com espetáculo circense da Cia Risca, roda de conversa sobre a invisibilidade social nas ruas e almoço com pratos tradicionais. A iniciativa convida o público a refletir sobre as ruas como espaços de memória, arte e convivência.

Foto: Redes Sociais

– O Clube dos Funcionários recebeu, nesta segunda-feira (dia 4), o certificado do edital “Reviver Memórias”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do RJ (SECEC), para a restauração do Cine 9 de Abril, em Volta Redonda. A cerimônia aconteceu na Biblioteca Parque Estadual, no Rio, e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais. O projeto será executado em parceria com o Instituto Dagaz. Participaram do evento a secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros; o diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), Francisco C. Brando; e o secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Foto: Redes Sociais

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

– Bruno Marini, 4 de agosto

Foto: Redes Sociais

– Bia Carreiro, 5 de agosto

Foto: Redes Sociais

 

BLA BLA BLA

Foto: Redes Sociais

– Virginia Fonseca ganha relógio de R$ 184 mil com recado misterioso em Dubai

– ‘Meu traiu com a babá’: Maytê Piragibe desabafa sobre casamento com ator

– Rapper Soulja Boy é preso durante abordagem policial nos EUA

– Gominho desabafa ao organizar coisas de Preta Gil: “Amizade sem fim”

– Paulo Zulu não teme volta do câncer: “Mente forte é metade da cura”

– Selton Mello ganha seu 1º prêmio por ‘Ainda Estou Aqui’, após quase um ano

– Queda no Ibope com Lady Gaga pode mudar horário dos megashows do Rio na Globo

– Bruna Biancardi processa locador de imóvel que a espiava e queria foto com Neymar

Você também pode gostar

Coluna Fábio Soares

Coluna Fábio Soares

Coluna Fábio Soares

Coluna Fábio Soares

Coluna Fábio Soares

Coluna Fábio Soares

Coluna do Fábio Soares

Coluna Fábio Soares

Coluna Fábio Soares

Prêmio Mulher Real 2025

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996