sexta-feira, 5 setembro 2025
Coluna Fábio Soares

by Agatha Amorim

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

Tainá Seabra

Marcello Moura

 

BADALO

O Shopping Park Sul viveu na última segunda (01), um momento histórico com a inauguração de sua expansão, que reuniu autoridades, imprensa, empresários e convidados especiais. O empreendimento, que já se consolidou como um dos principais polos de compras e lazer da região, passa a oferecer mais serviços, mais moda, mais gastronomia, mais espaço e mais vagas de estacionamento. A nova área contempla dois corredores, somando mais de 3.400 metros quadrados e espaço para até 40 novas lojas. Entre os destaques estão marcas de peso, nacionais e internacionais, que pela primeira vez chegam ao Sul Fluminense: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Colcci, a livraria Leitura e o restaurante Coco Bambu. Outra novidade é o estacionamento no subsolo. Nesta primeira fase, já estão disponíveis 300 novas vagas cobertas, número que deve chegar a 700 nos próximos meses, garantindo ainda mais conforto e comodidade aos clientes. A administração do shopping informou também que o projeto de expansão prevê a construção de uma nova bateria de banheiros. Para acompanhar todas as novidades, siga o perfil oficial no Instagram: @shoppingparksul.

– Prefeito Neto e o Superintendente do Park Sul Alfredo Zanotta com autoridades

 

– José Luiz Fagundes, Lisandra Storck e o vice-Presidente da CDL José Luiz Vidigal Fagundes

 

– Ana Paula Delgado, Davi Tedesco, Presidente da CDL Giovane Ferreira, Carol Ferreira e Lisandra Storck

 

– Ana Paula Delgado recebendo o Secretário de Desenvolvimento e Turismo de VR, Sérgio Sodré

 

– Presidente do Sicomércio Levi Freitas e sua esposa Zazá

 

A Gless recebeu convidados especiais no último dia 28 de agosto, em sua loja na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, para uma tarde que uniu moda, cultura e gastronomia. O evento marcou o lançamento da nova coleção Primavera/Verão da marca e também o lançamento do livro “O outro olhar”, da musa e ícone das décadas de 80 e 90, Magda Cotrofé, que prestigiou o público com sua presença elegante e carismática.

– Thaís Baptista, Angélica Almeida, Aline Aragão, Júlio Monteiro e Rô Baptista

 

– Natália Cortez, Tânia Carvalho e Aline Aragão

 

– Aline Aragão, Júlio Monteiro e Juliana Monteiro

 

– Ana Paula Delgado, Magda Cotrofe e Júlio Monteiro

 

– Aline Aragão, Magda Cotrofe e Júlio Monteiro

 

+ NOTAS

– O cantor Diogo Nogueira já está confirmado como a principal atração do primeiro dia da tradicional Feira do Amor, que vai acontecer em Barra Mansa nos dias 05, 06 e 07 de setembro. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Parque da Cidade, prometendo atrair um grande público com sua programação de shows, além de promover a solidariedade no município, já que a renda das barracas será revertida para diversas entidades filantrópicas do município.

 

– A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) esteve em Volta Redonda nesta quinta-feira (28) para uma agenda de grande relevância política e social. Convidada pelo vereador Raone Ferreira (PSB), ela recebeu a Medalha Getúlio Vargas, maior honraria concedida pela Câmara Municipal. Logo na chegada, Benedita foi recepcionada pelo presidente do PT-Volta Redonda, Marcos Araujo, que destacou a importância da presença de lideranças nacionais do partido na cidade. Antes da cerimônia, a deputada também participou de um encontro potente com mulheres negras, liderado por Adelaide Afonso, futura secretária de Mulheres do PT-VR. O momento foi marcado pela troca de experiências e pela reafirmação de pautas urgentes ligadas à vulnerabilidade e à violência contra a mulher.

 

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

Adriano Gannam, 3 de setembro

Babton Biondi, 4 de setembro

