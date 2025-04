Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Na quinta-feira, do dia 03 de abril, o Grupo Axxis Sul Fluminense reuniu lojistas e profissionais renomados de arquitetura e decoração para celebrar o sucesso de sua última campanha e os 2 anos do grupo. O evento, realizado no Haras União e produzido por Ana Paula Delgado, destacou o profissional Wagner Soares, que conquistou uma viagem para a Capadócia com acompanhante. O grande anúncio foi a criação da 1ª Mostra Axxis Sul Fluminense de Decoração, que promete transformar o cenário da arquitetura e decoração na região. Kléber Santos, diretor do grupo, afirmou que o objetivo é redefinir espaços e a maneira como vivemos. O evento contará com a participação de 9 lojistas parceiros: Dimare Planejados, Dell Anno, Home Tech, Chok Premium Elétrica, Galpão Select, Genesys Marmoraria, Tracoá Revestimentos, Cosiba Serviços Industriais e Mollica Decorações. A expectativa é que a Mostra seja um marco no Sul Fluminense, com a expertise do Grupo Axxis e dos diretores Diego Carvalho e Kléber Santos, que também têm grande experiência com eventos no Vale do Paraíba, em parceria com o Grupo Nexus. Para mais informações, siga @axxis.sulfluminense no Instagram.

– Lojistas do Grupo Axxis

– Carol Arbex, Graça Paiva, Ana Paula Delgado, Raquel Botelho, Tatiana Ribeiro e Vera Mollica

– Lojistas e parceiros

O renomado cirurgião plástico Dr. Sérgio Cruz participou do evento Lipedema Talks, realizado neste mês no Boulevard JK em São Paulo. O evento reuniu profissionais e especialistas da área para um rico intercâmbio de experiências e conhecimentos sobre tratamentos e cirurgias voltadas para o lipedema. Durante o encontro, foram discutidas técnicas avançadas, incluindo cirurgias redutoras de lipedema, lipoaspiração de membros superiores, coxas, pernas, braquioplastias e cruroplastias. A participação de Dr. Sérgio Cruz no evento reafirma seu compromisso com a inovação e o aprimoramento contínuo na área de cirurgia plástica, sempre visando a excelência no cuidado e no bem-estar dos pacientes. Confiram registros do evento!

– Dr. Sérgio Cruz e a cirurgiã plástica de Maringá Dra. Heloyse Manfrim

– O cirurgião plástico do Rio de Janeiro Dr. Guilherme Miranda e Dr. Sérgio Cruz

A DNA Cosméticos, fundada por Débora Nascimento de Araújo, possui mais de 10 anos de experiência no mercado de cosméticos capilares. A marca foi oficialmente lançada em 2021 e se tornou referência em qualidade e inovação. Em 2023, a linha DNA Professional foi lançada e teve grande sucesso entre profissionais e consumidores. Recentemente, a empresa abriu uma loja física em Barra Mansa, com foco no público do Sul Fluminense, oferecendo atendimento a consumidores e salões de beleza, além de condições especiais para revendedores. A loja também disponibiliza uma plataforma de e-commerce e atendimento via WhatsApp. Além de sua linha própria, a DNA Cosméticos trabalha com marcas renomadas como Raiz Latina, Aneethun, Nuance, Wella, Truss e Sebastian. Para comemorar a inauguração, a loja oferece descontos especiais em produtos selecionados. Siga a marca no Instagram @loja.dnacosmeticos para ficar por dentro das novidades!

– A empresária Débora Nascimento com sua linha de produtos DNA Professional

– Débora Nascimento com a contadora Aryana Soares

A Chef em Patisserie Glaucya Mariote recebeu um grupo seleto de convidados para o lançamento da Coleção de Páscoa 2024, em um evento aconchegante e cheio de charme. Com a colaboração de Mariana Souza, que também assina muitas delícias da confeitaria, foram apresentadas opções como Ovo de Colher, Ovo inteiro casca recheada, Caixa Trio de Ovos, entre outras. A decoração temática e a degustação de sabores irresistíveis encantaram todos os presentes. A produção foi de Ana Paula Delgado. Encomendas e informações: (24) 998115057.

– Priscila Cruz, Glaucya Mariote, Lívia Cardoso e a Isabela Guida

– Glaucya Mariote, Ana Paula Delgado e Mariana Souza

– Vanessa Barbosa, Glaucya Mariote e Patrícia

– O Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, convida todos para um delicioso Almoço de Páscoa no dia 20 de abril, das 12h às 15h. Para essa ocasião especial, será oferecido um cardápio exclusivo com frutos do mar, variedades de saladas e guarnições, e sobremesas à vontade. Para tornar o momento ainda mais agradável, haverá música ao vivo com o talentoso Juan Moraes. Não perca essa oportunidade de celebrar a Páscoa em um ambiente acolhedor e com uma experiência gastronômica única!

Mais informações e reservas: (24) 99232-0818.

– Uma comitiva formada por empresários da cidade, diretores e colaboradores da CDL Barra Mansa, além de representantes do Sebrae embarcou na última quarta-feira (dia 9) para São Paulo, onde participaram da Feicon 2025, a maior feira da construção civil da América Latina. Com foco em inovação, sustentabilidade e novas oportunidades de negócios, a caravana tem como objetivo aproximar os participantes das principais tendências do mercado e fomentar conexões estratégicas com fornecedores, indústrias e especialistas do setor.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

– Lídia Scatulino, 8 de abril

– Adriano Goes, 9 de abril