Coluna Fábio Soares

No sábado, do 5 de julho de 2025, a jovem Ana Clara viveu uma noite mágica ao celebrar seu tão sonhado aniversário de 15 anos em grande estilo no Ricardo Buffet em Volta Redonda. A comemoração reuniu familiares e amigos próximos em um evento marcado por elegância, emoção e momentos inesquecíveis. Com uma decoração impecável assinada pela talentosa Brunele Almeida, o espaço foi transformado em um verdadeiro cenário de conto de fadas. Cada detalhe foi pensado para refletir a personalidade e os sonhos de Ana Clara, criando uma atmosfera encantadora que cativou a todos os presentes. A cerimonialista Débora Medeiros foi a responsável por conduzir o evento com perfeição, coordenando cada etapa da festa para garantir que tudo ocorresse de forma harmoniosa e emocionante. E conseguiu: desde as homenagens até a pista de dança, a noite foi conduzida com maestria. Ana Clara é filha da advogada e empresária Elizama Santiago Tavares de Sousa, que não mediu esforços para tornar esse momento realidade. Ao lado do padrasto, o também advogado Estanislau José Corrêa, Elizama emocionou-se ao agradecer a Deus pela oportunidade de celebrar essa nova fase da filha com tanto amor e carinho.

A debutante Ana Clara

Recebendo o carinho da família

A 11ª edição da Feijoada Amigo Solidário, promovida pela CDL-VR e organizada pela CDL Jovem, aconteceu no dia 6 de julho no Ricardo Buffet, em clima de festa e solidariedade. Com buffet completo, shows ao vivo e DJ, o evento teve renda revertida ao Programa Curumim, da Casa da Criança e do Adolescente. A novidade deste ano foi a área de vinhos do Grupo Royal, que doou parte das vendas. O evento teve patrocínio de empresas locais e apoio de influenciadores. Robert Wagner e Giovane de Freitas destacaram a importância da solidariedade e do engajamento empresarial na causa social.

Lisandra Storck, Caroline Teobaldo e Regiane Amaro, com o presidente da CDL-VR, Giovane Ferreira

O presidente da Abrasel, Ricardo Bartolomeu, com a promoter Ana Paula Delgado, o empresário Mário Vitor Lopes e o publicitário Davi Tedesco

– Uma cerimônia na sexta-feira, 11, marcou a reinauguração da enfermaria do quinto andar do Hospital Escola de Valença – HEV, destinada para internações de clínica médica, possibilitando maior conforto e qualidade no atendimento aos pacientes de Valença e região. As melhorias foram realizadas com recursos oriundos de emenda parlamentar do Deputado Federal Eduardo Bandeira de Mello, que esteve presente à inauguração, sendo homenageado como parceiro benemérito da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), mantenedora do HEV, que presta atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isabella Werner Frossard Monzo, Yasminn dos Santos Marques, Letícia Trindade Mehl, Guilherme Cabral de Andrade, Amir Gouvêa Salameh e Christiano Damasceno de Souza Ferreira, estudantes da Rede de Educação Arcoverde – unidades Barra do Piraí, Valença e Macedo Soares, em Volta Redonda, que foram selecionados, entre mais de cem inscritos, para representar a instituição Inteli Camp – Tech & Business Challenge, realizado entre os dias 7 e 11 de julho no Instituto de Tecnologia e Liderança da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Uma imersão de cinco dias, com todas as despesas custeadas, em um ambiente de tecnologia e inovação em que os participantes são motivados a desenvolver um projeto envolvendo as habilidades trabalhadas no evento.

– A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, participou, no último sábado (12), da cerimônia de comemoração dos 60 anos da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro (ACCERJ). O evento aconteceu na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap-BM), instituição que teve papel fundamental na fundação da ACCERJ, idealizada no município pelo contador Altamir Bezerra de Vasconcelos, em 1964. Durante a cerimônia, além do secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, o evento contou ainda com a presença de representantes de entidades locais, como Gleidson Kelman, presidente da CDL-BM, e a contadora Elaine Daniel, representando a atual presidente da ACCERJ, Fernanda Moisés.

– Na semana passada Barra do Piraí inaugurou no Fórum Zótico Batista, o Projeto Violeta, uma iniciativa que visa, de maneira rápida, promover a garantia da segurança e da proteção máxima às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Participaram da solenidade a Juíza Titular do Juizado Cíve e Criminal da Comarca de Barra do Piraí, Dra Katylene Collyer Pires de Figueiredo; a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki; a desembargadora, Dra Adriana Ramos de Mello; a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa.

– O cantor e compositor pernambucano, Alceu Valença, veio a Volta Redonda e fez um show memorável na sexta-feira, do dia 11 de julho na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Milhares de pessoas acompanharam de perto a apresentação que fez parte das atrações musicais da 10ª edição do “Arraiá da Cidadania”. Na foto a jornalista Franciele Bueno, o cantor Alceu Valença e o secretário de cultura de Volta Redonda Anderson Souza.

– No dia 18 de julho, o público de Volta Redonda volta a viver a magia do cinema com a reabertura do Cine Show no Sider Shopping. Em nova fase, o cinema chega com cinco salas totalmente renovadas, todas equipadas com tecnologia de ponta, incluindo projetores a laser de última geração. Quatro salas seguem o padrão premium da rede e uma delas estreia o formato GOLD, com poltronas reclináveis, bandejas individuais e um ambiente exclusivo. Com cerca de 750 poltronas numeradas, o espaço promete conforto, qualidade e uma experiência cinematográfica incomparável.

– A Prefeitura de Resende prorrogou até o dia 25 de julho a visitação do 4º Salão das Artes Agulhas Negras, no Museu de Arte Moderna de Resende (MAM). A mostra destaca nomes das artes plásticas da região e, neste ano, contou com a inscrição de 121 obras. Destas, 41 trabalhos foram selecionados para compor a exposição. O Museu de Arte Moderna de Resende está localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro Histórico. Informações pelo telefone (24) 3360-6155.

