Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

BADALO

Na terça-feira, do dia 15 de julho, o Tulum Lounge, em Volta Redonda, foi palco de um evento memorável: o lançamento da coleção Star Light, do Lively Ateliê. Com produção impecável da promoter Ana Paula Delgado, a noite foi marcada por brilho, emoção e sofisticação. A empresária Aline Quaresma, anfitriã do evento, recebeu amigos, parceiros e convidados com elegância e simpatia, celebrando mais um passo na consolidação do Lively Ateliê como referência em moda para debutantes no Sul Fluminense. A coleção Star Light nasceu com o propósito de transformar sonhos em experiências inesquecíveis. Inspirada em conceitos como leveza, brilho próprio e movimento, a nova coleção alia modernidade, funcionalidade e sofisticação, sem abrir mão da magia característica dos 15 anos. Os vestidos foram desenhados para respeitar a individualidade das debutantes, trazendo cortes modernos, tecidos fluidos e uma proposta que exalta o protagonismo dessa nova geração. A nova coleção Star Light já está disponível no Lively Ateliê, localizado na Rua 44, nº 35 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda. Para acompanhar as novidades e agendar uma visita, siga: @livelyatelie. Fotos: Rabisco Rosa

– A promoter Ana Paula Delgado, Aline Quaresma, Alessandra Nogueira e Alexandre Siqueira

– Aline Quaresma e suas modelos

– A empresária Aline Quaresma esbanjou alegria no evento

Volta Redonda celebrou em grande estilo a reabertura do Cine Show, agora em novo endereço: na expansão do Sider Shopping. O evento exclusivo reuniu convidados especiais, entre eles imprensa, empresários, influenciadores digitais e parceiros da rede, para um elegante coquetel que marcou o retorno oficial do cinema mais querido da região. A noite foi embalada pela trilha sonora impecável da Feeling Produções, que encantou os presentes com músicas icônicas do universo cinematográfico, proporcionando uma atmosfera de pura emoção e nostalgia. O ponto alto do evento foi o cerimonial, que relembrou com carinho e orgulho a trajetória do Cine Show, emocionando os convidados e reforçando a importância cultural do cinema para a cidade.

– Ricardo Celes, Fatita Bustamante Celes, Nadeia, Sebatião Faria (vice-prefeito), Cícero Celes

– Equipe Cine Show reunida: fundadora, presidente, vice-presidência, diretoria e gerentes das unidades – juntos, fazendo o cinema acontecer!

– Adriana Celes, Ricardo Celes, Fatita Bustamante Celes e Cícero Celes

– O aguardado show da banda internacional Dire Straits Legacy, que será realizado no dia 16 de novembro no Parque da Cidade, em Barra Mansa (RJ), promete entrar para a história da cultura regional. Os ingressos começaram a ser vendidos neste domingo (20 de julho), exclusivamente pelo site www.blueticket.com.br, e já movimentam o público com grande sucesso de procura. A expectativa é alta — e com razão: em Juiz de Fora (MG), cidade que também receberá a turnê, os ingressos se esgotaram em apenas três horas. Por isso, quem deseja garantir presença em uma das noites mais especiais do ano deve se antecipar, já que os lugares são limitados.

– O empresário resendense Bruno Silva marcou presença mais uma vez no G4 Educação, um dos programas mais reconhecidos do Brasil voltado para líderes, empreendedores e gestores em busca de alto desempenho. O evento é conhecido por reunir mentes brilhantes do mercado, que compartilham experiências e estratégias práticas de negócios. Na ocasião, Bruno esteve ao lado do especialista em segurança do trabalho Rafael Barreto, trocando insights sobre inovação, liderança e gestão com foco em resultados.

– A eterna musa dos anos 80, Magda Cotrofe, que brilhou ao lado de nomes como Xuxa e Luiza Brunet nas capas de revistas e campanhas publicitárias — incluindo três edições históricas da Playboy — acaba de lançar sua biografia: “O outro olhar de Magda Cotrofe” (Emó Editora). Com 62 anos, a ex-modelo abre o coração e revela os bastidores de sua trajetória no mundo da moda e da televisão, além de aspectos íntimos de sua vida pessoal. O lançamento aconteceu na Livraria da Travessa de Ipanema, no Rio de Janeiro, em um evento marcado por emoção e encontros memoráveis. Um relato sincero e poderoso de uma mulher que ajudou a definir uma era e agora compartilha, com coragem e sensibilidade, sua verdadeira história.

– A região de Visconde de Mauá será palco, neste fim de semana e no próximo, de mais um grande evento cultural: o Festival de Inverno. Com uma programação musical variada, que inclui artistas consagrados da Música Popular Brasileira, o festival acontece nos dias 25 e 26 de julho, 1º e 2 de agosto. Entre as novidades anunciadas para esta edição, estão os shows de 14 Bis, Sandra de Sá, Lobão e IRA!

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes: