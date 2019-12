Façamos com que o novo ano nos chegue pleno de saúde, esperança e força

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2019, 08:00 horas

Zig – Zag

*O Hotel Bela Vista promove nesta noite de terça-feira seu tradicional Réveillon.

*É o ambiente perfeito para celebrar a virada de ano.

*O Chef Bruno Moran preparando uma ceia especial com buffet completo tendo entradas, acompanhamentos, variedades de pratos principais, sobremesas e refrigerantes inclusos.

*Além de taça de espumante para celebrar a chegada de 2020.

*Para seu cardápio: Entradas: Mesa de antepastos, pães e frios finos, mesclun de folhas, tabule de tomate, cebola e hortelã ao toque de limão siciliano defumado, grão de bico cozido com fumet de bacalhau em lascas e vinho do porto, rodelas de beterraba com sour cream, espaguete de cenoura crua, lentilhas salteadas em alho dourado, clássico salpicão de frango, maionese artesanal de batata com ginger cream, coleslaw, salada de arroz integral com manga, morango, cebolinha e gergelim preto, suflê de queijos com coulis de limões amarelos frescos.

*Pratos principais: Filé mignon grelhado com redução de Carbernet Sauvignon, tender com abacaxi, cereja e fios de ovos, pernil assado com pimentões, costelinha suína com barbecue de maracujá, bacalhau à Gomes de Sá, salmão com crosta de macadâmias, chester assado com farofa de frutas tropicais.

*Acompanhamentos: Arroz branco e arroz de forno gratinado de carne seca, berinjela grelhada com pesto de vinho tinto e mussarela de búfala, batata frita, batata hash brown com queijo parmesão e grana padano, crispy de mandioquinha, mix de legumes ao perfume de azeite balsâmico e sal grosso do himalaia, nhoque artesanal com molho sugo de tomate pelado, talharim de espirulina com redução de parmesão.

*Sobremesas: Mesa de frutas frescas e secas, brigadeiro de colher, mousse de doce de leite, pavê de baunilha, manjar de coco, quindão, pudim de leite, creme Brulée de capim santo, rabanada, torta de limão com marshmallow, banoffee.

*Refrigerantes e água inclusos

*Taça de espumante para a virada.

*A assinatura musical fica por conta da maravilhosa Banda Clave de Sol.

*Valor: R$ 260,00 por pessoa. Reservas antecipadas com parcelamento em 3x no cartão de crédito.

*Para mais informações: (24) 3344-1900.

Fazendo o Bem

*Um dia após o Natal (26), os colaboradores da cooperativa de crédito Sicoob Credirochas, em Volta Redonda, se reuniram para entregar brinquedos e jogos educativos aos assistidos do Programa Curumim Nossa Senhora de Lourdes, da Casa da Criança e do Adolescente.

*A doação contou com a presença do Papai Noel, pipoca e algodão doce para a criançada.

*Cerca de 100 presentes foram doados pelos próprios colaboradores das cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Valença.

*Faz parte do dia a dia do Sicoob participar de ações sociais como esta.

*“Além de ser uma instituição financeira diferenciada do mercado tradicional, o Sicoob Credirochas está diretamente ligado às necessidades locais e, assim, promove ações sociais. Isto faz parte do cooperativismo”, explicou a superintendente regional Giovana Simonaci.

*A coordenadora do Programa, Kátia Aparecida de Carvalho, agradeceu a iniciativa do Sicoob.

*“Nós estamos muito agradecidos pelo envolvimento do Sicoob neste ano. A instituição já entregou cestas básicas para o Programa, no bairro Volta Grande, promoveu uma linda festa beneficente no Dia das Crianças e, agora, está realizando esta entrega de brinquedos. Temos somente a agradecer”, concluiu Kátia.

Novo

Ano

*Neste tempo de reflexão, de encontros, de solidariedade, de votos, desejo que o ano de 2020 seja uma grande jornada de dedicação à criação de prosperidade para todos, ultrapassando em conjunto o que de mal houver e desenvolvendo todos os dias o que temos de bom.

*Assim, juntando esforços, façamos com que o Novo Ano nos chegue pleno de Saúde, Esperança e Força para que possamos ultrapassar obstáculos e sermos individual, e coletivamente, mais Felizes.

*São os votos desta coluna a todos os leitores e amigos. BEM VINDO 2020!

Primeira

Classe

*Os médicos Juliana Mezzabarba Martins e Marcelo Martins, acompanhados dos filhos, João Marcelo e Eduardo, embarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim, para mais uma viagem aos Emirados Árabes, com primeiro destino a Dubai, onde passam o Réveillon.

*O ano passado eles estiveram na paradisíaca Ilhas Maldivas.

*A cantora voltarredondense Valentina Rocha é a protagonista de um clipe com mensagem de fim de ano da prefeitura do Rio de Janeiro.

*Ela com sua bela voz e interpretação é acompanhada pela Orquestra Juvenil da Prefeitura.

*O belo vídeo está sendo vinculado nas redes sociais e será exibido nos telões da praia de Copacabana, na noite da virada do ano.

*A médica oftalmologista Elba Ferrão está devidamente bem instalada em estrelado hotel em Macaé, onde irá mais uma vez passar o Réveillon.

*É que seu marido, o empresário Marcos Vinicius de Oliveira Santos é proprietário de uma grande empresa de fogos pirotécnicos, e assina a queima de fogos da cidade há alguns anos seguidos.

*Aliás, também outras cinco cidades tem sido encantadas pela sua empresa, com as queimas de fogos.

Sala

Vip

*Também é tradição o Almoço de Ano Novo, do Hotel Bela Vista.

*Que começa a partir das 12h, na quarta-feira.

*Confira o cardápio: Entradas: Mesa de antepastos, patês e pães, tábua de queijos e frio, mesclum de folhas verdes crocantes, Caesar salad, Salada árabe, grão de bico ao vinagrete de frutas cítricas, salada de arroz selvagem com manga dourada em manteiga de garrafa, salada californiana, maionese artesanal de cebolinha com batata e frango defumado, salada khiar bi laban, salada de gravatinha com peito de peru e queijo minas, feijão fradinho com tomate cereja, tomates frescos fatiados, ervilha, cebolinha, crótons, milho, ovo de codorna, azeitonas, vinagrete, molhos shoyu, rosé e mostarda.

* Pratos principais: Mignon grelhado à perfeição ao roti de cebola rocha, Chester assado com farofa de aromáticos frescos, tender bolinha com abacaxi, cereja e fios de ovos, pernil lentamente assado por 12 horas com cerveja artesanal APA, costelinha suína em barbecue de cajun picante, salmão assado em crosta de alho dourado e estragão, moqueca capixapa.

* Acompanhamentos: Cuscuz marroquino em redução de beterraba e flor de sal, arroz branco, arroz de forno canard confitado ao bouquet de alho negro, batatas fritas douradas, batatas douradas recheadas com creme de peito de peru e blue cheese, creme de abóbora cambojan com crocante de macadâmia, caponata brasileira com pimenta biquinho, suflê de legumes nobres e redução de Tannat 2016, estação de massas artesanais.

* Sobremesas: Brigadeiro de colher, mil folhas de doce de leite, escondidinho de baunilha com nozes, manjar de coco com ameixas secas, quindão, rabanada, panetone coberto com chocolate, mesa de frutas frescas e secas.

*Bebidas à parte. Valor: R$89,00 por pessoa.