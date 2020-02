Faltam 2 dias para o Carná Folia

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 09:06 horas

Túnel

Do Tempo

*É criada a primeira emissora televisiva em França. O canal televisivo chamava-se TF1 (1935).

*A França testa a primeira bomba atômica no deserto do Saara (1960).

*Descoberto em Madri um livro com anotações de Leonardo da Vinci (1967).

*No Brasil a moeda nacional (Cruzeiro) é substituída pela de Cruzeiro Novo por causa do aumento da inflação (1967).

*Konstantin Chernenko é eleito novo Secretário geral do Partido Comunista da URSS (1984).

*Um terremoto deixa centenas de mortos em El Salvador (2001).

*Início de reformas na Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis (2006).

*É lançado o primeiro disco de Heavy Metal, auto-intitulado de Black Sabbath, nome da banda que o lançou (1970).

*Raul Seixas apresenta-se para um público de mais de 150 mil pessoas no Festival Música na Praia, em Santos (1982).

*A escola de samba Estação Primeira de Mangueira conquista seu 18º título no Carnaval do Rio de Janeiro (2002).

*Morre irmã Lúcia, uma das três crianças que afirma ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria no início do século XX. Era a última vidente de Fátima (2005)

Zig – Zag

*Hoje: Dia Mundial da Rádio.

*Trocando sua mais recente idade hoje, o médico Carlos Alberto Azevedo.

*Será super abraçado pelos familiares e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o empresário Amauri Oliveira; Mayra Tostes; Rejane Guimarães Pimentel; Milla Tatagiba; Bebel Melo; Antônio Nascimento; Carolzinha Ray; Yago Sales; Almerinda Dias; Patrícia Helena Silva; João Carlos Monlevad; Bebel Melo; Marcina Guimarães Pimentel; Carolzinha Márcio Theophilo; Fernanda Sartori.

Amor

e Sexo

*Quando o assunto é casamento entre pessoas do mesmo sexo, muitos homens heterossexuais costumam se opor.

*No entanto, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, assistir à pornografia pode torná-los mais receptivos à ideia. Os dados são do jornal Daily Mail.

*Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram dados de estudos com 500 pessoas do sexo masculino heterossexuais ao longo dos últimos cinco anos.

*“A pornografia adota uma postura de não-julgamento sobre todos os tipos de comportamentos e atitudes sexuais não-tradicionais.

*Se as pessoas pensam que os indivíduos devem ser capazes de decidir por si próprios se vão ter sexo com alguém do mesmo sexo, eles também pensam que os indivíduos devem ser capazes de decidir por si próprios se vão se casar com um parceiro do mesmo sexo”, disse o pesquisador Paul Wright.

*Enquanto a indústria pornô pode abrir a mente dos homens, vale dizer que uma pesquisa da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, constatou que também pode prejudicar as parceiras.

*Os resultados mostraram uma forte ligação estatística entre homens vendo pornografia e mulheres infelizes.

*Quando elas pensavam que o companheiro era viciado em pornografia, havia impacto negativo na autoestima e satisfação sexual geral.

Sala

Vip

*A coluna antecipou ontem, em um dia, o aniversário do médico Carlos Alberto Azevedo. Na realidade é hoje.

*Foi bom, porque o querido aniversariante ganha dois dias de muitos parabéns.

