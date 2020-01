Faltam 25 dias para o Carná Folia

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 13:21 horas

Túnel

Do Tempo

A Assembleia Constituinte francesa proclama o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei (1790).

Execução de Luís XVI (1793).

Nos termos do Tratado de Versalhes, uma comissão de reparações da Tríplice Entente decide que a Alemanha deve pagar 269 bilhões de marcos em ouro, em 42 anualidades, como reparação de danos de guerra (1921).

O primeiro filme sonoro é apresentado em New York, foi The Jazz Singer (“O Cantor de Jazz”), de Alan Crosland (1927).

Descoberto o primeiro poço de petróleo no Brasil, no estado da Bahia (1939).

Um bombardeiro B-52, que levava quatro bombas de hidrogênio caiu próximo da base, na Groelândia, deixando escapar grandes quantidades de plutônio sobre o gelo. (1968).

Primeiro voo comercial do Concorde (1976).

A sonda Voyager 1 completa 10.000 dias de atividade desde que foi lançada ao espaço, em 5 de setembro de 1977 (2005).

Posse de Barack Obama na presidência dos EUA, após oito anos de George W. Bush no poder (2009).

Zig – Zag

* * Segundo dados da Avaaz, 11 mil cientistas acabaram de anunciar que as mudanças climáticas nos conduzirão a ‘um sofrimento humano incalculável’ e as Nações Unidas afirmaram que um colapso dos nossos ecossistemas poderia levar um MILHÃO de espécies à extinção.

*E nós poderíamos ser uma delas.

*No passado, havia muitos “problemas ambientais”.

* * Mas agora, todos eles se resumem a uma única luta: pela sobrevivência.

* * Não somos separados da natureza — nós SOMOS a natureza e nessa luta, podemos encontrar nossa verdadeira essência: não como um vírus que destrói o planeta, mas como uma espécie que protege todas as vidas.

* “Milhões de pessoas como nós apoiaram campanhas da Avaaz pedindo energia 100% limpa e o “50/50”, um plano revolucionário para proteger metade do nosso planeta e, assim, salvar a natureza. *Mas para vencermos, precisamos juntar essas duas campanhas em um movimento gigantesco para proteger todas as vidas — e precisamos fazer isso rapidamente”.

Pecados

Da Gula

* *A maioria das pessoas comete pecados de alimentação durante as festas de fim de ano.

* *Estima-se que quase 60% ganham peso nesta época e, em janeiro, é hora de se acertar com a balança.

* *A novidade nessa história é que nem só as mulheres se preocupam com isso – os homens também estão interessados em parecer mais esbeltos, de acordo com o sucesso de um novo macacão modelador para o público masculino. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

* * O número reforça o resultado de uma pesquisa que mostrou que a maioria dos homens admira físicos de astros como David Beckham, Bradley Cooper e Daniel Craig.

Sala

Vip

* O empresário Marcelo Reis, amanhecendo hoje com sua mais nova idade.

* Os primeiros abraços serão de sua amada, Mônica Soares e dos filhos João Vitor, João Marcos e João Paulo.

* Depois muitas homenagens dos amigos e clientes.

* Quem também desperta de nova idade é a empresária educacional, Idenir Oliveira.

* Sua filha, Maria Marques, não deixou a data passar sem uma comemoração.

* A festa foi sábado, num programa ‘al mare’ em Angra dos Reis, a bordo da escuna Albatroz.

* É claro que os cumprimentos continuam hoje, e será quando ela chegar no seu Instituto Educacional Radeane.

* Outros queridos aniversariantes do dia: o empresário Rafael Capobiango; o radialista, Sílvio Alves; Alan John; Fabiana Moraes; Roberta Muniz; Alessandra Sudre; Ana Júlia Auad Leal; Alan John; Inês Serpa.

Faltam 25 dias para o Carná Folia