Faltam 7 dias para o Carná Folia

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Primeira viagem aérea turística. Um avião adaptado com assentos faz a travessia Paris-Londres com 12 passageiros (1919).

*Pena de morte: A primeira execução estadual usando gás nos Estados Unidos acontece em Nevada, D. A. Turner é executado. É a primeira vez que se utiliza esta forma de aplicação da pena de morte (1924).

*Segunda Guerra Mundial: Militares alemães e japoneses são detidos em Buenos Aires, após ser comprovado que exerciam atividades de espionagem na Argentina (1944).

*Segunda Guerra Mundial: O 5º exército dos Estados Unidos chega ao Monte do Mosteiro em Cassino, Itália.

*Segunda Guerra Mundial: Aviões dos Estados Unidos bombardeiam Dresden com bombas incendiárias. Estima-se que tenham causado cerca de 135 000 vítimas (1945).

*O Rei Saud da Arábia Saudita visita os Estados Unidos, cujos governantes lhe prometem ajuda militar (1957).

*Viagens, negócios ou transações comerciais feitas por cidadãos americanos para Cuba são consideradas ilegais pela governo de John F. Kennedy (1963).

*É criado o NASDAQ, índice da bolsa de valores estadunidense (1971).

*A Bolívia restabelece suas relações com o Chile, após treze anos de rompimento (1975).

*Os Estados Unidos concedem um empréstimo de US$ 50 milhões a El Salvador, com a condição de um câmbio político moderado (1980).

*Abertas as Olimpíadas de Inverno em Sarajevo, na Iugoslávia, com a participação de aproximadamente 1579 atletas de 50 nações (1984).

*O governo do Peru faz um acordo com a banca internacional para refinanciar 1,5 milhão de dólares de sua dívida externa.

*O robot Opportunity da NASA recolhe imagens de um sistema rochoso, em Marte, que indicia a existência de água no planeta (2004).

*George W. Bush admite que Saddam Hussein não dispunha de armas de destruição maciça, numa entrevista à estação de televisão NBC (2004).

*Israel e Autoridade Palestina acordam um cessar-fogo (2005).

*Primeira transmissão televisiva entre Londres e Nova Iorque pelo britânico J.L. Baird (1928).

*Brasil: O primeiro disco do grupo As Frenéticas vende 138 mil cópias em apenas três meses (1978).

*Bill Clinton, Mikhail Gorbachev e Sophia Loren são premiados com um Grammy pela narração do disco contando a história de Pedro e o Lobo, Prokofiev, em moldes modernos (2004).

Zig – Zag

*Fazendo quatro anos que a ciência revelava mais uma conquista no combate ao câncer de mama.

*A notícia foi veiculada na época, pelo Estadão de São Paulo.

*Dando conta que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), aprovou um medicamento para o tratamento do câncer de mama que não causa queda de cabelo e provoca menos efeitos colaterais do que a quimioterapia tradicional.

*A ação é possível porque o remédio atua diretamente no tumor, em vez de afetar todas as células do corpo.

*De acordo com os organizadores do estudo, trata-se da primeira droga com esse mecanismo aprovada no país.

*O medicamento trastuzumabe entansina (também chamado de T-DM1) é indicado para um tipo de câncer de mama avançado, identificado como HER2 positivo, que corresponde a 20% de todos os casos da doença.

*Seu uso deve ocorrer quando o tratamento convencional não apresentar mais resultados. *Além de evitar os efeitos colaterais da quimioterapia, ele aumenta em 50% o tempo de sobrevida.

Sem

Volta

*Várias capitais e muitas cidades no país estão sendo ‘palco’ de tragédias em decorrência das recentes chuvas.

*Haja vista, a de semana passada em Belo Horizonte e várias cidades de Minas e Espírito Santo, também no Rio de Janeiro.

*O pior é que estes tipos de acidentes acontecem na grande maioria das vezes, por falta de inspeções rigorosa nas encostas dos morros, falta de limpeza dos bueiros, além de campanhas educativas para se evitar jogar lixo onde não se deve.

*Todo ano, se espera estas tragédias já anunciadas.

*E que as autoridades, só tomam alguma providência, depois da perda de vidas humanas.

*Aí… Não tem volta.

Sala

Vip

*Será logo mais, no Haras União, que acontece a cerimônia pelas comemorações das Bodas de Prata do Secretário Municipal Joselito Magalhães e da empresária Márcia Cristina Guerra Magalhães.

*O diretor, editor e produtor de TV da Notorious Magazine, Vanderlan Nader (aniversariante do dia).

*Será super abraçado. Aliás, todos seus meios de comunicação, estarão congestionados.

*Hiper querido também do mesmo modo seu Smartphone, Instagram, e-mails, Iphone.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Aline Gotardo; Maria Luiza Santos; Vera Nogueira; a dentista Kênia Acciarito; Cíntia Seixas; Malu Carvalho; Cida Mendez; Estephane Souza; Ingridy França; Fábio Fernandes; Vera Nogueira.

*Continua aumentando a lista de adesões para o Carná Folia que estarei realizando neste dia 15 de Fevereiro, nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista: O Sub Secretário Estadual de Saúde Bruno Marini e sua mulher, Cinthia Raggi; Maria Adélia Mezzabarba, que estará capitaneando grande grupo; os advogados Paulo Cosenza e Letícia Klotz Almeida; os empresários Dine Annechino e Nilson Braga; a advogada Martha Parente; o arquiteto Ronaldo Alves e Gláucia Procópio Alves; o empresário Ari Cabral e sua mulher, Antonieta Cabral; a advogada Sueli Carreira; Lydia Silva De Jesus; a arquiteta Geisa Soares, seguida de mais e muito mais.

*Os convites podem ser adquiridos na loja Stileto (Rua 16 nº 61 – Vila Santa Cecília) em frente a Padaria Central.

*Também na recepção do Hotel Bela Vista, através do cartão de crédito (parcelado em 3 vezes).

*Mais informações: (24) 999 41 0602 ou (24) 9 8111 8211, ambos WhatsApp.

Faltam 7 dias para o Carná Folia