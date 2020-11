Faltam poucos dias para o lançamento de ‘Tatos e digitais’, novo livro de uma quadrilogia escrita por Rodrigo Hallvys.

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*O presidente brasileiro Prudente José de Morais e Barros afasta-se do poder, por motivos de saúde, deixando o governo entregue ao seu vice-presidente, Manuel Vitorino Pereira (1896).

*Começa a ser publicada a revista O Cruzeiro (1928).

*Instaurado o Estado Novo no Brasil (1937).

*Carnaval – Fundação da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel (1955).

*Sesame Street (Rua Sésamo) lançado nos Estados Unidos (1969).

*Criado o grupo musical Secos & Molhados, do qual Ney Matogrosso fazia parte (1971).

*Morre Leonid Brejnev, secretário geral do Partido Comunista da União Soviética (1982).

*Yuri Andropov é indicado a Secretário-Geral do Partido Comunista da União Soviética (1982).

*Maradona participa de uma partida em sua homenagem com os jogadores oficiais do time de futebol argentino (2001).

*O Sport Lisboa e Benfica entrou para o livro do Guiness por ser o clube com mais sócios no mundo (160.398 sócios) (2006).

*O Apagão deixa parte do Brasil sem energia desde a noite até a madrugada seguinte devido a uma falha na Usina de Itaipu (2009).

Zig – Zag

*Hoje: Dia da Indústria Automobilística, Dia da Esquadra Brasileira.

*O dia 17 de novembro é marcado pela celebração do Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata e com a chegada do penúltimo mês do ano, iniciam as campanhas de conscientização para reduzir os números alarmantes sobre a incidência da doença no país.

*O levantamento realizado pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer) aponta que este ano será registrado um total de 68,2 mil casos, sendo que 850 no Distrito Federal.

*A segunda maior causa de morte por câncer no Brasil entre o público masculino é neoplasia na próstata, responsável por mais de 14 mil óbitos por ano.

*O objetivo da campanha Novembro Azul é informar a população sobre a saúde preventiva do homem.

*Como qualquer tipo de câncer, quanto mais cedo a doença for diagnosticada, mais rápido será o tratamento, evitando o avanço do tumor.

*“A identificação de pacientes com risco de desenvolver a doença de forma mais agressiva, por meio de parâmetros clínicos ou laboratoriais, pode ajudar a individualizar a indicação e frequência do rastreamento. *Entre diversos fatores, a idade, a raça e a história familiar apresentam-se como os mais importantes”.

*Muitas pessoas não conhecem o exame PSA, que através de uma simples coleta sanguínea, analisa os níveis de antígenos específicos da próstata – moléculas produzidas pela glândula – que colaboram com o diagnóstico de alterações como hiperplasia prostática benigna, prostatite, ou o câncer de próstata.

Livro

Aberto

*Faltam poucos dias para o lançamento de ‘Tatos e digitais’, novo livro de uma quadrilogia escrita por Rodrigo Hallvys.

*A obra virá a público a partir desta sexta-feira, dia 13, com suas vendas através da rede social Instagram @rhsolucoesartisticas

*Em suas páginas, no livro traz poemas e composições musicais simbolizando o encontro da paz de um ser humano após superar o término de uma relação.

*Mais informações no site www.rodrigohallvys.com.br

Em

Alta

*Se por um lado as ações antes das eleições americanas estavam em queda, após a confirmação da vitória de Joe Biden, entraram em ritmo ascendente.

*Principalmente as estatais brasileiras.

*O que demonstra o mercado financeiro estar confiante na troca do novo dirigente do maior país do mundo.

Em

Queda

*No efeito reverso das ações, o dólar está entrando em declínio.

*O que será enormemente bom para a competitividade brasileira, no mercado mundial.

Sala

Vip

*Domingo foi comemorado o Dia do Radiologista.

*Por citar esta profissão tão importante, para auxiliar enormemente aos diagnósticos de inúmeras doenças, vale dizer que as médicas Valéria Filardi e Isabela Coutinho estão em novo endereço com sua SonoKids.

*Localizada na sala 910, na Torre III – do Shopping 33.

*A Sonokids (Medicina e Saúde), é especializada em Medicina Diágnóstica, Ultrassonografia Neonatal, Pediátrica e Adulto.

*Mais informações: (24) 3343 30018 e (24) 981001 747 e pelo Instagram: @sonokidsvr.

*Valéria Filardi se dedica ao atendimento infantil e Isabela Coutinho aos pacientes adultos.

