Faltando menos de uma semana para o Dia dos Namorados e o comércio tem boas expectativas

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 07:00 horas

Zig – Zag

*Sábado: Dia de São Norberto.

*Domingo: Dia da Liberdade de Imprensa.

*Segunda-Feira: Dia do Citricultor, Dia Mundial dos Oceanos, Dia Nacional dos Oceanógrafos e Oceanólogos, Dia Mundial da Saudade.

*Faltando menos de uma semana para o Dia dos Namorados, comemorado na próxima sexta-feira (12), os comerciantes em todo o país estão otimistas com a proximidade desta data romântica.

*Volta Redonda, Barra Mansa e região, não fogem a regra.

*O Dia dos Namorados movimenta quase todo o comércio e é a terceira melhor campanha de vendas para o setor.

*Joalherias, floriculturas, delicatesses, livrarias, papelarias, lojas de roupas, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, produtos personalizados com o tema e artigos de decoração registram aumento na procura neste período em relação aos outros meses do ano.

*Além das lojas esta é uma data que movimenta também os restaurantes, já que muitos casais saem para jantar no Dia dos Namorados.

*Com isso, as vendas em supermercados e lojas de bebidas também registram um aumento neste período.

*Não ficam de fora também, com certeza, os motéis.

*É claro, que por conta do novo coronavírus, em todos estes setores, desta vez, será dentro das normas restritivas, mantendo distanciamento social, número de clientes nos estabelecimentos, além da redução do número de clientes nos bares e restaurantes e muito álcool em gel.

Dando Uma Força

*A dificuldade enfrentada por muitos alunos das escolas públicas, privadas e universidades e para estudantes que estarão disputando o Enem é enorme, devida a não realização de aulas presenciais.

*A saída é mesmo o uso de computadores.

*As educadoras Idenir Oliveira e Maria Marques leia-se Instituto de Educação Radeane, estão dando uma força para seus alunos que passam por essa dificuldade.

*Cederam o uso de seus tablets.

