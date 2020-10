Filme ‘A Gruta’ estreou no Amazon Prime Video

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Casamento de Alberto I, Príncipe de Mónaco, com a norte-americana Maria Alice Heine (1889).

*Primeira exibição de imagens em movimento na televisão (1925).

*Uma adaptação para o rádio do romance de ficção-científica “A Guerra dos Mundos”, de H.G. Wells, dirigida por Orson Welles, é transmitida em New York, causando pânico na população, que achou que a Terra estava realmente sendo invadida por extraterrestres (1938).

*A URSS detona a maior bomba nuclear da história (a Tsar bomba, com 57 megatons) na ilha russa de Novaya Zemlya (1961).

*Anos de Chumbo: o general Médici assume a Presidência da República (1969).

*Criada a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente) no Brasil. Órgão que mais tarde formará o IBAMA (1973).

*Ayrton Senna vence em Suzuka, no Japão, o seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 (1988).

*França faz lançamento bem sucedido do foguete Ariane 5 (1995).

*Michael Jackson lança o álbum de estúdio Invicible, que bate recorde na semana de lançamento (2001).

*A FIFA escolhe o Brasil como país-sede da Copa do Mundo de 2014, encerrando o rodízio de continentes adotado pela entidade (2007).

Meias

Verdades

*As eventuais declarações de personalidades de que fidelidade não é importante numa relação ou casos de reconciliação após escândalos de traição dos famosos parecem representar uma nova tendência de comportamento.

*Um levantamento da internet na Inglaterra, publicado pelo jornal Daily Mail, há 3 anos, aponta que 47% já saíram com outra pessoa enquanto comprometidos e mais, que 63% já descobriu que foi vítima de uma traição.

*A questão, no entanto, não é tão grave, pois 42% admitiram ter perdoado a cara metade pelo gesto e 30% afirmaram que faria o mesmo caso descobrisse uma pulada de cerca.

*E 30% ainda revelou que permitiria a traição caso o(a) amante fosse uma celebridade.

*A especialista em relacionamentos Siski Green, autora do livro ‘How to Blow his Mind in Bed’ (algo tipo “como deixá-lo louco na cama”, em português) afirmou ao jornal que os resultados não são espantosos.

*É fato que a maioria da população já fez ou pelo menos pensou nisso.

*Os humanos são programados para experimentar coisas novas, novos sabores, novas músicas, novas roupas.

*É por isso que ser diferente num relacionamento, pode ser difícil.

*Apesar dessa motivação natural, a vontade de experimentar novas coisas não foi o principal motivo apontado para a traição.

*O abuso do álcool foi a causa de 25% dos entrevistados, e 20% admitiram ter traído como maneira de se vingar de um companheiro que traiu primeiro.

Na

Tela

*Estreou ontem o filme ‘A GRUTA’ no @primevideobr

*O filme é um AMAZON EXCLUSIVE e já está disponível no AMAZON PRIME VIDEO no mundo todo.

*Quem está muito feliz com a realização deste projeto é Vinicius Mochizuki, que aproveita para agradecer a todos que contribuíram com a realização desta produção cinematográfica.

*A obra é de suspense e terror sobrenatural.

*Aparecem cenas de nudez, violência, assassinato.

*O filme tem a duração de 1h45m. A classificação é de 14 anos.

*No elenco estão Carolina Ferraz, Arthur Vinciprova, Nayara Justino, Fábio Soares, Luciene Martes, Jhenifer Emerick e Mônica Izidoro.

Sala

Vip

*Despertando hoje com sua mais recente idade Viviane Calixto (diz Hott Pizzaria Brasil Itália).

*As primeiras homenagens ficam por conta de seus amores: Fábio Hott, Moisés e Sarah Hadassa Hott.

*Márcia Torres Moreira acorda hoje de nova idade. Os primeiros abraços de seu Elias Salume. Seguido de familiares e muitos amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Marly Martins Gonçalves; Rose Vilela; Magda Lustoza; Luiz Fernando Andrade; Euclides Almeida; Raquel Lopes Paiva Rosa; Irismar Figueiredo.