Flertando com a catástrofe

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 07:45 horas

Brasil ainda subestima a ameaça da pandemia do vírus Covid-19

Durante sua viagem recente aos Estados Unidos o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu uma entrevista, no dia 10 de março, subestimando a ameaça do coronavírus. No seu estilo habitual, o presidente disse que a epidemia global do coronavírus é mais “uma fantasia propagada pela mídia”. E comparou o Covid-19 a “uma gripezinha”. Uma gripezinha que já matou mais de cinco mil pessoas no mundo inteiro e provocou um desastre nacional na Itália. Mas, o castigo não demorou.

Assim que voltou para o Brasil, o presidente descobriu que um dos membros de sua comitiva, o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajingarten, está com a doença. O que colocou toda a comitiva que viajou com o presidente em observação e o obrigou a fazer o exame. Para ver se está com o coronavírus.

O fato é que até agora o governo brasileiro tem subestimado o perigo representado pelo novo vírus. E, enquanto isso, a doença se espalha. No início do mês tínhamos meia dúzia de casos confirmados no Brasil. Agora, já são mais de duzentas. Uma estatística divulgada na semana passada, pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que se a tendência continuar, dentro de 15 dias teremos quatro mil pessoas infectadas e uma necessidade de dois mil leitos hospitalares só nos primeiros 21 dias. Os dados são do Instituto Pensi, que se baseou no modo como o vírus se espalhou na Itália e na China.

Felizmente, para os brasileiros, a propagação do vírus no Brasil foi limitada pelos fatores econômicos. Os primeiros brasileiros que contraíram o Covid-19 foram pessoas que viajaram para a Europa, principalmente para a Itália, durante o Carnaval passado. Quem tem dinheiro para viajar para a Europa geralmente tem plano de saúde. Quando fica doente não vai para o Pronto Socorro municipal, vai para uma clínica particular. É por isso que a Secretaria de Saúde lá de Pinheiral só ficou sabendo que havia um caso suspeito na cidade através do noticiário da imprensa.

Além disso, esses brasileiros de alto poder aquisitivo andam de carro. O que também tem evitado a propagação da doença nesses ônibus superlotados aqui da região. Imagine um doente com o coronavírus espirrando e tossindo dentro de um ônibus lotado, desses que circulam em Pinheiral e Volta Redonda. Naqueles com ar refrigerado não dá nem para abrir a janela e fazer uma ventilação. E como o Covid-19 se propaga através das gotinhas de saliva, expelidas durante a tosse, os nossos ônibus serão um veículo poderoso de propagação.

Todavia, esse fator econômico só serviu para retardar um pouco a propagação da doença. Já chegamos ao ponto em que toda a população está ameaçada. E só agora, quando o estrago já foi feito, é que o governo fala em isolar os pacientes com a doença.

Na sexta-feira passada o Ministério da Saúde divulgou as normas para o isolamento dos pacientes. Que, diz o governo, deve ser feito, preferencialmente no domicílio. O que é uma receita para o desastre. Vamos examinar o caso de uma mulher jovem, que chegou da Itália com o coronavírus. O governo manda ela ficar em casa. Se for casada, ela vai contaminar o marido e os filhos. Se for solteira e morar com a família vai ser pior ainda. Ela vai passar a doença para o pai, a mãe, os avós e por aí afora. E é difícil que essa família contaminada fique mesmo isolada dentro de casa, sem ir ao supermercado ou pegar o ônibus.

Além dos ônibus lotados, um local perfeito para a propagação do coronavirus no Brasil são as nossas favelas e bairros de periferia. Onde existe alta densidade populacional, ruas estreitas e as pessoas vivem em casas empoleiradas umas em cima das outras. Se o coronavírus chegar lá nossa tragédia vai ser pior do que a italiana.