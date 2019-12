Fracasso da COP25 deixa ambientalistas preocupados

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 07:04 horas

Conferência de Madri terminou sem medidas efetivas para conter aquecimento

“Mais uma oportunidade perdida”. Esse foi o comentário mais ouvido no final de mais uma conferência da ONU sobre o clima, a COP25, que aconteceu em Madri, na Espanha. Os grandes poluidores como Estados Unidos, Rússia e China mais uma vez postergaram a adoção de medidas efetivas para conter as emissões de gases do efeito estufa. O que deixou preocupados os representantes dos estados insulares. Aqueles países como Tuvalu e Samoa, situados em ilhas do oceano Pacífico, que já começam a sentir os efeitos da elevação do nível dos mares.

Ouvido pela BBC de Londres, o secretário geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, resumiu o sentimento geral, dizendo: “Estou desapontado. A comunidade internacional perdeu uma oportunidade importante de mostrar uma ambição maior na mitigação, adaptação e financiamento para lidar com a crise climática”.

Um dos que concordaram com ele foi o representante de Tuvalu, Ian Fry, que disse: “Existem milhões de pessoas no mundo que já estão sofrendo os impactos da mudança climática. Negar este fato pode ser interpretado como crime contra a humanidade”. Adam Currie, um ativista de organização Geração Zero, desabafou: “Estamos cansados de governos que se aliam aos poluidores. Estamos cansados de ver nossas vidas sendo negociadas por dinheiro. E, enquanto não tirarmos essas pessoas do poder, elas vão continuar a sabotar o nosso futuro”.

Outros culparam líderes como Donald Trump dos Estados Unidos e Jair Bolsonaro do Brasil, de impedirem um consenso mundial com suas atitudes de descrença em relação a mudança climática. Mas, para os povos do Pacífico, do Ártico e da Europa, o aquecimento global já deixou de ser uma teoria e se tornou uma realidade. Uma realidade frequentemente fatal. O verão de 2019 na Europa foi um dos mais quentes da história, com pessoas se atirando em rios e lagos para escapar do calor sufocante. Alguns morreram afogados ou de choque térmico.

No Ártico o derretimento da calota polar voltou a atingir níveis recordes. O que prejudica os povos que vivem em regiões congeladas que começam a desaparecer. Os ursos polares, que viviam na banquisa gelada e dependiam dela para caçar, estão passando fome. E começam a invadir cidades do círculo polar ártico, como aconteceu recentemente na Rússia.

Com a atmosfera mais quente as tempestades se tornam mais violentas e destruidoras. Como o furacão que arrasou as ilhas Bahamas este ano. Incêndios florestais gigantescos atingiram a Austrália e Portugal. E, segundo a Agência Americana de Atmosfera e Oceano, NOAA, e a Nasa (Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço) 2019 voltou a ser um dos anos mais quentes da história.

Consequências

Tudo isso é uma consequência do uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, que produzem gases, como o dióxido de carbono, que capturam os raios infravermelhos do Sol e tornam o planeta cada vez mais quente. O desmatamento e as queimadas, como as que aconteceram na Amazônia este ano, também contribuem para agravar a situação. Há anos que as Nações Unidas tentam costurar um acordo para reduzir o uso dos combustíveis fósseis e as emissões de gases poluidores. Mas, essas tentativas são sabotadas por governos, como o dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump tenta proteger os interesses da indústria do petróleo e do carvão. A China e a Rússia também são grandes poluidores com seus sistemas de geração de energia baseados em usinas térmicas alimentadas com carvão e petróleo.

A esperança daqueles que tentam evitar uma catástrofe global encontra-se em uma aliança dos países mais afetados. Que foi sugerida pela ministra finlandesa do meio ambiente Krista Mikkonen que disse: “Parece que agora a União Europeia precisa assumir a liderança. É o que nós queremos fazer e vamos fazer”. A Finlândia tem uma parte do seu território no círculo polar ártico, onde as mudanças estão começando a atingir níveis catastróficos.