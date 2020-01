George Luiz Tidi (Cena 4 Produções), trocando de idade hoje.

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 14:28 horas

Túnel

Do Tempo

A Alemanha realiza um ataque aéreo a Paris, soltando 14 mil bombas sobre a cidade (1918).

As forças militares alemãs, cercadas em Stalingrado, rendem-se ao exército soviético (1943).

O Papa Pio XII anuncia, em uma audiência pública, o descobrimento da tumba de São Pedro (1949).

O presidente americano Harry S. Truman anuncia o programa para o desenvolvimento da Bomba de Hidrogênio (1950).

Posse do presidente Getúlio Vargas, em 2º mandato, no Brasil (1951).

Posse do presidente Juscelino Kubitschek no Brasil, assegurada pelo Movimento de 11 de Novembro (1956).

Os Estados Unidos lançam seu primeiro satélite, o Explores I (1958).

Posse do presidente Jânio Quadros no Brasil (1961).

Projeto Apollo: Astronautas da Apollo 14 decolam para uma missão na lua (1971).

Vários anos depois de interrupção, as ligações telefônicas entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental são restabelecidas (1971).

Rainha Juliana dos Países Baixos abdica da coroa em favor de sua filha Beatriz (1980).

Começam a funcionar os pregões da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BM&F (1986).

Inaugurado o primeiro McDonald’s em Moscou na Rússia (1990).

Um incêndio destrói o Teatro del Liceo, em Barcelona, construído em 1847 (1994).

O médico britânico Harold Shipman é condenado à prisão perpétua pela morte de 250 pacientes, entre a década de 1970 e o final da década de 1990 (2000).

Zig – Zag

* Hoje: Dia Internacional do Mágico, Dia do Engenheiro Ambiental (Brasil) e Dia da Solidariedade.

* Após o lançamento do seu último single, “Argumentos”, o cantor Mandu preparou um show especial, que contará com a presença de sua banda completa.

*O cantor Mandu, de 29 anos, vem ganhando destaque na cena musical voltarredondense após algumas aparições em portais dedicados à música, como o “Tenho Mais Discos Que Amigos!” e “Música Brasileira Viva”; e com apresentações recentes na cervejaria Paranoide, no teatro Gacemss e no Youtube, através do canal Showlivre, em São Paulo.

*Com um rico repertório autoral e trabalhos lançados em todas as plataformas digitais, como “Me Julgue” e “Estive Atento”, o músico promete um show com trabalhos já conhecidos pelos fãs e algumas canções inéditas.

* Será com ele, que o Teatro Gacemss II, será palco para o primeiro show do ano, no dia 08 de fevereiro.

Fora

Da Medida

*Quase dois terços, 64%, das mulheres em todo o mundo estão usando sutiãs do tamanho errado, segundo pesquisa feita pela Triumph International.

*A enquete avaliou 10 mil voluntárias e descobriu ainda que 29% delas compram modelos, mesmo sabendo que não ficarão perfeitamente ajustados ao corpo, mas atraídas pela cor ou apelo sexual. As informações foram do Daily Mail.

Sétimo

Dia

A família de Conceição Oliveira agradece profundamente a todos os amigos que mandaram mensagens, que se colocaram à disposição para alguma ajuda, ou que simplesmente estiveram perto, neste momento difícil.

“Rogamos a Deus para que tenhamos forças e nos permita seguirmos em frente e que nossa mãezinha descanse em paz!

Este é um momento de despedida e de honrar a vida de uma pessoa especial. Convidamos você para a Missa de Sétima dia de seu Falecimento, que será celebrada amanhã (Sábado), às 19hs na Igreja Nossa Senhora das Graças”.

Sala

Vip

* Bela e inteligente, Giulia Selvati, conquistou o 3º lugar para o Curso de Odontologia na F.O.A.

* Seus pais, Alessandro Marcelo e Grazieli Selvati estão ainda mais orgulhosos da filha.

* George Luiz Tidi (Cena 4 Produções), trocando de idade hoje.

* Os primeiros abraços e beijos partem de sua amada, Simone Albertassi. Depois muitas homenagens.

* Despertando hoje com sua mais nova idade o advogado e empresário Júlio Dalboni Moura.

* Ganha os primeiros abraços e beijos de sua Ana Laura e da filha Juliana.

*Trocando de idade também, o arquiteto Felipe Sinzato, os primeiros abraços de sua esposa, a bióloga Danielle Sinzato e seu filho Rafael Sinzato e dos pais, Mario Sinzato e Nilza Sinzato.

* Outros queridos aniversariantes do dia: Pedro Fernandes São Thiago; Marcos Conrado; estilista Gilson Bernardo; Mindy Janice Andrade; Victor Yuri; Nilson Nunes; Fabrício Gomes; Wellington Oliveira; Vanderlei Almeida; Cláudia Couri Moscon; Lucinha Reis.

Faltam 15 dias para o Carná Folia