Globo prepara aviso oficial: Luciano Huck, aos domingos, em 2022

Não sei com certeza se amanhã ou depois, mas está tudo certo e combinado para, nesses próximos dias, a Globo anunciar o que todo mundo já sabe: a renovação do contrato de Luciano Huck e a mudança, em 2022, do seu programa dos sábados para os domingos.

Por enquanto, será só isso, sem tantos outros detalhes, mas com alguns significados importantes: o desejo de Huck se candidatar a algum cargo público foi definitivamente colocado de lado ou transferido e que ele irá substituir o “Domingão” a partir do começo do ano que vem.

Algumas questões, no entanto, serão definidas somente no decorrer dos próximos meses, como, por exemplo, o título do programa, se continuará “Caldeirão”, como é há mais de 21 anos ou se um outro será escolhido.

Assim como o formato. O que se sabe é que nada ou muito pouca coisa sobrará do que ainda é apresentado aos sábados. A ideia é trabalhar com novos conteúdos, que já começam a ser escolhidos.

Portanto, e por enquanto, só esse esperado anúncio é que agora será oficial.

Freelancer

O SBT terá o apoio da repórter Érika Okasaki, que mora no Japão, durante a cobertura jornalística dos Jogos Olímpicos.

O evento vai acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto.

Contato – 1

Antônio Zimmerle, da programação da Band, procurou Cininha de Paula, alguém com toda uma história na direção de programas de humor da Globo.

Nada de concreto por enquanto.

Contato – 2

Cininha e Zimmerle são conhecidos de muito tempo na Globo.

Foi uma primeira conversa, até porque ela está envolvida com outros projetos até outubro. Antes disso, sem chances de fazer mais nada.

Um exemplo

Cininha de Paula fará a direção do musical “O Coro” para o Disney+. Um trabalho que terá produção da Formata e de Miguel Falabella, que deve começar a ser gravado em agosto em São Paulo.

Trata-se da história de um grupo de jovens que tentam conquistar seu espaço no meio do teatro musical.

Atrapalhadas

Em “Salve-se Quem Puder”, capítulo desta terça-feira, Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva) fazem ‘pezinho’ para Kyra (Vitória Strada) conseguir pular o muro da mansão de Dominique (Guilhermina Guinle).

Disfarçadas, elas tentam de tudo para conseguir alguma prova contra a bandida para se livrarem do Programa de Proteção à Testemunha.

Tempo

Nesse primeiro momento, o empresário Gero Fasano, por causa de um problema de saúde, não estará no programa “Food Connection” do canal “Sabor & Arte”, que será lançado dia 28.

Mais para frente, participação normal.

Está fora

Já Edu Guedes, nome dado como certo, não aparece na programação oficial do “Sabor & Arte”.

Até o momento não houve produção de nenhum conteúdo exclusivo para o canal.

Limites

Na Rede TV!, Marcelo de Carvalho continua gravando o “Mega Senha”, exibido aos sábados.

Está indo assim: plateia reduzida de vacinados – com obrigação de apresentar os comprovantes, 10% da capacidade do estúdio, distanciamento, máscaras e álcool em gel.

O Hospital

Mais de 40 pacientes foram acompanhados para se chegar ao resultado da série “O Hospital”, a nova produção da Record, com estreia marcada para dia 25, após o “Power Couple”. Quase um ano de trabalho.

Serão 12 episódios com esse diferencial: tudo real.

Olha ele

Foi uma agradável surpresa rever Carlos Nascimento, no canal Agro Mais, da Band, falando sobre queimadas em uma iniciativa dos demais produtores de café.

Nascimento tem uma fazenda de café há muitos anos em Torrinha e leva muito a sério essa sua nova atividade. Durante a pandemia, passou a se envolver mais diretamente com o negócio.

Bate-Rebate

• A Globo, durante muito tempo, fez todo o possível para evitar que um mesmo ator aparecesse em mais de um trabalho no ar…

• … Com a pandemia, diante da necessidade de se valer de algumas reprises, esse cuidado foi deixado de lado…

• … Já são vários os casos, entre os mais destacados, Rafael Cardoso e Lilia Cabral…

• … E um outro já a caminho. No segundo semestre, além de “Verdades Secretas”, Camila Queiroz também vai aparecer na novela “Pega Pega”, faixa das 19h.

• Rafael Colombo e Alexandre Garcia foram separados na CNN Brasil…

• … A partir desta semana, Elisa Veeck passa a apresentar o “Liberdade de Opinião”…

• … Enquanto o Colombo já foi para o “Correspondente Médico”.

• O “Opinião Debate”, da Cultura, quinta-feira, com Andrea Boni vai discutir o uso terapêutico e medicinal de drogas psicodélicas e da cannabis.

• Em relação às novas produções da BBC Estúdios adquiridas pela TV Cultura, “The Next Step”, série para o público infanto-juvenil, já estreia dia 28, às 18h…

• Por sua vez, os documentários científicos da Horizon ainda não foram programados pelo canal.

Em São Paulo as gravações do “MasterChef” estão acontecendo praticamente de segunda a sexta-feira. Um ritmo intenso e necessário, porque a produção tem custos, agora mais elevados por causa da pandemia.

Além da bateria de testes e outras medidas por causa da Covid-19, os participantes ficam confinados em hotéis.

