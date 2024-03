Abrir o guarda roupa e não encontrar nada para vestir mesmo ele estando lotado não é a coisa mais legal do mundo né. Hoje irei ajudar vocês com algumas dicas para criar um guarda roupa inteligente, para que mesmo com menos peças você tenha um guarda roupa mais funcional.

Mas do que se trata um guarda roupa inteligente (ou guarda roupa cápsula)? O guarda roupa inteligente é um guarda roupa formado por peças atemporais, funcionais e que funcionam entre si de diversas formas. É um guarda roupa versátil e funcional, onde você consegue usar tudo que tem, não adquirindo peças que não fazem sentido com o seu estilo e que, apesar de lindas de forma isolada, não condizem com seu estilo. O guarda roupa inteligente otimiza tempo, facilita a organização e ajuda na construção da identidade visual.

O primeiro ponto para construir um guarda roupa inteligente é entender seu estilo. Quais são seus gostos? Quais são suas necessidades nas roupas? O que você não abre mão no dia a dia na hora de se vestir? Você tem algum estilo que gosta de seguir? Essas são algumas perguntas básicas que você precisa se fazer antes de sair desapegando de tudo ou mesmo tomando um banho de loja e comprando coisas novas.

Dica: Anote isso em uma agenda ou no bloco de notas do celular, respondendo essas questões suas necessidades ficaram mais claras para você mesma. Um ponto bem importante aqui a ser lembrado é que o guarda roupa inteligente que funciona para uma pessoa pode não ser o mesmo que para outra, uma advogada pode ter necessidades diferentes de uma médica, então é super importante se entender antes de tudo.

Então vamos de básico para começar? Essas dicas servem para quase todas as pessoas, são a base para montar propostas de looks com peças diferentes que você pode adquirir depois.

CALÇA JEANS COM LAVAGEM TRADICIONAL

A calça jeans transita muito bem em diversas ocasiões, podendo ser usada com salto alto ou baixos, sapatos abertos ou fechados. Para um guarda roupa inteligente a melhor opção é uma lavagem tradicional, não muito marcada ou puída, assim a peça fica mais elegante.

CAMISETA OU CAMISA BRANCA

Dependendo do seu estilo, uma camiseta básica ou mesmo uma camisa pode ser bem versátil, são perfeitas para compor looks com acessórios diferentes.

TÊNIS BRANCO BÁSICO

O tênis entrou no nosso dia a dia para ficar, então aproveite para investir em um par. Quanto mais básico ele for, mais possibilidades de uso ele tem, pode ser usado até com vestidos se você gosta de uma proposta mais descontraída.

CALÇA DE ALFAIATARIA RETA OU PANTALONA

Se você possui um estilo mais clássico ou tradicional as peças de alfaiataria são com certeza o seu básico. Uma calça de alfaiataria de tecido nobre, reta ou pantalona, sem dúvidas precisa fazer parte dessa seleção.

JAQUETA JEANS OU DE COURO

A jaqueta jeans e a de couro são super atemporais, não ficam datadas e são muito duráveis, são peças essenciais. Ah, se seu estilo for mais sofisticado troque essa opção por um blazer.

BLAZER ALONGADO

Para quem trabalha em ambientes corporativos, o blazer é uma peça básica do dia a dia, mas ele pode ser mais moderno dependendo da composição e mesmo assim segue passando imagem profissional e de credibilidade.

Para finalizar, não existe um guarda roupa inteligente padrão, tudo depende do seu estilo de vida, dos seus hobbies, do que seu cotidiano pede. O mais importante é entender seu estilo, esse é o primeiro passo, assim você vai saber do que é necessário se desfazer e em quais peças novas valem a pena o investimento.