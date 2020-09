Hoje é aniversário da cidade de Resende

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 06:20 horas

Túnel

Do Tempo

*A União Soviética lança estação espacial Salyut 6.

*O Papa João Paulo I anuncia a remoção de clérigos da Cúria suspeitos de corrupção no Banco do Vaticano (1978).

*Papa João Paulo II torna-se o primeiro pontífice a visitar a República da Irlanda (1979).

*Vigilância Sanitária constata a contaminação das vítimas do acidente radioativo de Goiânia (1987).

*Acontece o primeiro lançamento de uma nave espacial após o desastre da Challenger com a STS-26 (1988).

*A Catedral Nacional de Washington é concluída (1990).

*Acontece o Golpe Militar no Haiti (1991).

*Impeachment do presidente Fernando Collor de Mello pelo Congresso Nacional (1992).

*Nitendo lança o Nitendo 64 na América do Norte (1996).

*Furacão Juan causa grandes prejuízos na Nova Escócia (2003).

*O Google anuncia parceria com a NASA para fins de pesquisa espacial (2005).

*Morre Sérgio Correia da Costa, historiador e diplomata brasileiro (2005).

*Descoberta do Gliese 581g, um planeta extra-solar potencialmente habitável, orbitando a estrela anã vermelha Gliese 581, que dista 20 anos luz do Sistema Solar (2010).

*Morre Tony Curtis, ator norte-americano (2010)

*Morre Hebe Camargo, cantora, apresentadora de televisão e atriz brasileira (2012).

*Morre Cláudio Cavalcanti, ator brasileiro (2013).

Zig – Zag

*Hoje aniversário da cidade de Resende.

*Hoje comemorado o Dia Mundial do Coração.

*A cantora Ana Carolina estará logo mais participando de uma live direto do Cristo Redentor.

*A iniciativa é por conta da campanha de conscientização do Dia Mundial do Coração.

*O presidente Donald Trump, pagou apenas 750 dólares de impostos federais no ano de 2016.

*Detalhe: Ano em que ele ganhou as eleições para presidente.

*Aliás, ele não pagou qualquer imposto sobre a renda em 10 dos 15 anos anteriores.

*A justificativa: Embora bilionário, Trump declarou nos impostos ter tido mais perdas do que receita.

*Ele está na mira de investigações do New York Times.

*As eleições municipais em todo o país, que iniciou oficialmente no domingo, terá este ano uma campanha atípica.

*Os candidatos terão que manter um distanciamento de seus apoiadores e dos eleitores.

*Agora, ninguém mais é pré. Todos podem e devem usar do tempo presente, seja candidato a prefeito ou vereador.

*Penedo, a exemplo das semanas anteriores, estava cheia.

*Embora todos os hotéis e pousadas, além dos restaurantes e lojas, estejam com os cuidados obedecendo os protocolos contra o covid-19, na rua o resultado não é o mesmo.

*Grande parte dos turistas não está usando a máscara.

*Nem mesmo a famosa ‘patuá’ (pendurada pelo pescoço) e nem a que protege tão somente o queixo.

*Isso em meio a muita aglomeração.

Sala

Vip

*Noite de sexta-feira, tivemos a oportunidade de conhecer e nos deliciarmos com a alta gastronomia da Enoteca Serrana. Se diga, um orgulho para Penedo.

*O ‘restauranter’ Pedro Oliveira um ‘expert’ no quesito de vinhos e na harmonização dos refinados pratos incluídos no cardápio.

*Sem falar em sua cordialidade e atenção aos clientes da Enoteca Serrana.

*Quem completa 42 anos de idade hoje, é o advogado Alex Martins.

*Ele que foi presidente da Subseção da OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil) por três mandatos, encara agora o desafio de disputar o cargo de prefeito de Volta Redonda. Parabéns Alex Martins!

*O ator, diretor e produtor teatral, Ludoviko Vianna, amanhecendo com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de seu Jackson Gonçalves, e dos irmãos, incluindo Cátia Andréia Vianna.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Vânia Fabiano Alves Brandão; o advogado Alex Martins; Angélica Ribeiro; Janete Lima; Eduardo Sarkis; Camila Coutinho.

*No programa Taí Para Todos, hoje às 13h30, entre outras atrações, terá entrevista com Cátia Carvalho, sobre a moda fitness, inclusive com desfile das modelos Fernanda Portes e Lara Pedron.