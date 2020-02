Hoje é aniversário de fundação do Volta Redonda Futebol Clube, que completa 44 anos

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 06:20 horas

Túnel

Do Tempo

*Osvaldo Aranha, chanceler do Brasil, desembarca em New York, nos Estados Unidos, para uma entrevista com o presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1939).

*Segunda Guerra Mundial: Líderes militares dos Estados Unidos realizam sua primeira reunião formal para discutir a estratégia estadunidense (1942).

*Primeiro voo do Boeing 727 (1963).

*Os Beatles fazem a sua primeira aparição na televisão americana no The Ed Sullivan Show. Foi a maior audiencia na época, 73 milhões de televisores ligados, superado apenas pela ida do homem à Lua (1964).

*Ary Barroso, radialista e compositor brasileiro (1964).

*Anos de chumbo: é sancionada a nova Lei de Imprensa, impondo a censura prévia com agentes presentes em todas as redações, emissoras de rádio e televisão (1967).

*O Boeing 747 efetua o seu primeiro voo comercial (1969).

*Projeto Apollo: Apollo 14 retorna à Terra depois do terceiro pouso humano na Lua (1971).

*Aparição do Cometa Halley (1986).

*Nelson Mandela torna-se o 1º presidente negro da África do Sul (1994).

*Os Simpsons passam Os Flinstones como a série que mais tempo passou no horário nobre da televisão (1997).

*Morre Mario Henrique Simonsen, ministro brasileiro da Fazenda e do Planejamento (1997).

*O novo navegador de internet desenvolvido pela Mozilla Foundation tem seu nome alterado pela última vez e se chamará Mozilla Firefox (2004).

*Detenção em Madrid de Ricardo Taddei, ex-oficial argentino acusado de 161 sequestros e da prática de tortura durante a ditadura militar argentina (2006).

Sala

Vip

*Hoje: Aniversário de fundação do Volta Redonda Futebol Clube, que completa 44 anos.

*Uma grande leva de pessoas em tempo de férias, já seguiram rumo ao litoral e regiões serranas.

*Muita gente nos próximos dias irá com intenção de ficarem ‘cara a cara’ com o maior Carnaval do planeta.

*Afinal, não está distante de começar em todo o país o reinado de Momo.

*É sempre bom lembrar para quem for colocar o ‘pé na estrada’ não abusar da velocidade, não fazer ultrapassagens perigosas, não dirigir alcoolizado (a polícia Rodoviária vai estar atenta) e bom lembrar que as multas são altas e os pontos a menos na carteira.

*E brincar, é divertido, mas com segurança, para quem tiver outras intenções mais íntimas, tipo cometer o ‘pecado da carne’ não esquecer de levar o estoque de preservativos.

*Enfim, desejo a todos os leitores que estão nesta contagem regressiva para aproveitarem bastante.

*Quem ficar mais alguns dias na cidade e região, não pode perder a oportunidade de diversão garantida, no Carná Folia, que pode se dizer é um Carnaval sem pecado.

*A Banda Clave de Sol estará dando o tom no ritmo certo, de muita alegria e alto astral.

* Participação especial do DJ Júnior.

*Cardápio do Carná Folia:

Buffet: Mesa de frios (02 ilhas)

Assinatura do Chef Bruno Moran

QUEIJOS: Prato, provolone, Gorgonzola, minas, mussarela de búfala.

FRIOS: Lombo canadense, salaminho, presunto copa, blanquet de peru, presunto cozido. *PÃES: De cebola, de alho, de ervas, Australiano, bruschettas de mussarela com alho, pão árabe.

Mousses: Queijo com ervas e salaminho.

Complementos: Ovo de codorna com molho golf, tomate seco, hummus tahine, quibe cru, mix de Azeitonas pretas e verdes, picles.

Peito de frango ao molho de gorgonzola e pera, arroz branco e batata palha

FRUTAS: Abacaxi, uva Itália, uva rubi, morango, mousse de maracujá com chocolate e MANJAR DIET.

BEBIDAS: Água mineral natural e gasosa/ refrigerantes/cerveja e Drinks (Luxo’s Bartenders).

*Na Varanda Gastronômica a exemplo do outros eventos, vários atrativos gourmet, com Buffet Mania de Festa, MSCafé Saviolo, Micha Gourmet, Casa das Tortas, Sol Santos Gourmet, frozens da Leonoff, The Pop Gourmet, Black Flag.

*Baile com a Banda Clave de Sol e participação do DJ Junior.

*Convite com tudo incluso a R$170,00.

Na loja Stileto (Rua 16 – nº 61 – Vila Santa Cecília).

*Na recepção do Hotel Bela Vista pode ser parcelado no cartão de crédito em 3 vezes. Simples assim.

*Será neste próximo sábado, no Hotel Bela Vista.

*Os convites podem ser adquiridos na loja Stileto (Rua 16 nº 61 – Vila Santa Cecília).

Faltam 6 dias para o Carná Folia